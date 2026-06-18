Coquette: BOMHAT lancia un nuovo manga sulla danza su Comic Days

La piattaforma Comic Days di Kodansha ha annunciato l’avvio di una nuova serie manga. Il titolo è Coquette, firmato da BOMHAT. Il primo capitolo è stato pubblicato il 12 giugno 2026.

BOMHAT è nota per A Kingdom of Quartz, manga dark fantasy serializzato sulla rivista Afternoon di Kodansha a partire dal dicembre 2022. La serie si è conclusa a dicembre 2024 con cinque volumi tankobon. Kodansha ha pubblicato il quinto volume nell’aprile 2025. I volumi in inglese sono disponibili su Kodansha USA.

L’illustratrice canadese, tra le altre cose, ha scritto anche A Kingdom of Quartz originariamente in lingua inglese. Il testo è stato poi tradotto in giapponese per la pubblicazione in Giappone. Lo stesso metodo di lavoro viene adottato per Coquette.

La nuova serie è ambientata nel mondo della danza classica. La protagonista si chiama Cosette. Dedica la sua vita all’allenamento, ma non riesce a raggiungere il livello di solista. La sua routine cambia con l’arrivo di Laura, una giovane influencer che si iscrive alla stessa scuola di danza. La presenza di Laura scombina la quotidianità di Cosette e introduce una rivalità tra i due personaggi.

La danza come tema centrale nel manga ha già una tradizione consolidata. Un esempio è Dance Dance Danseur di George Asakura, adattato in anime dallo Studio MAPPA, ha portato il balletto al centro di una storia di rivalità, pregiudizi e identità. Coquette si muove in un contesto diverso. La tensione tra Cosette e Laura non riguarda solo la tecnica. Riguarda anche il rapporto tra dedizione artistica e visibilità costruita attraverso i social media.

Il 2026 è un anno di grande attività per Kodansha sul fronte delle nuove serializzazioni. Sul versante dei riconoscimenti, i Kodansha Manga Awards alla 50ª edizione hanno premiato Gachiakuta, Darwin’s Incident e Re Living my life with a boyfriend Who doesn’t remember me. Sul fronte delle nuove uscite, Hiro Mashima ha annunciato Fairy Tail Re:Fantasia, miniserie in partenza il 29 luglio 2026 su Weekly Shonen Magazine.

Ricordiamo che il manga di BOMHAT è accessibile in digitale sul sito ufficiale di Comic Days. Infine segnaliamo che raccolta in volumi tankobon e una licenza internazionale ufficiale non sono state ancora annunciate.