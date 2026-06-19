Ecco gli anime che vedremo in estate su Mediaset

Sono stati annunciati i listini del palinsesto Mediaset estate 2026 (luglio e agosto).

Di seguito le notizie riguardanti la programmazione serie tv anime.

Mediaset Italia 2 darà largo spazio ma saranno sostanzialmente repliche di alcuni titoli cult. Al mattino due “novità” tra le riproposte: Sorridi Piccola Anna e l’Ape Maya per i più piccoli.

Dalle 14 per i ragazzi e ragazze ecco tre grandi classici: Occhi di Gatto, Lady Oscar e Holly e Benji. Alle 17:30 un grande ritorno che ha da poco concluso la sua corsa anche in Italia su Crunchyroll: My Hero Academia. Ambientata in un mondo dove quasi tutti possiedono superpoteri chiamati “Quirk”, vede al centro Izuku “Deku” Midoriya, un ragazzo nato senza poteri che sogna di diventare un eroe. Dopo essere stato notato da All Might, il più grande eroe del mondo, Izuku eredita il suo potere e si iscrive al prestigioso Liceo Yuei per formarsi e difendere la società dalle minacce dei Villain.

La serata anime, invece, salta – o meglio, proporrà un unico titolo: i film tv di Lupin III, a ripetizione e in successione cronologica.

La programmazione serie tv anime estiva di Boing Tv e Italia1

Boing TV proporrà principalmente (solo) due titoli: Captain Tsubasa, in onda nel serale per accompagnare i mondiali di calcio (nonostante non giochi l’Italia).

Spazio poi al nuovo capitolo cinematografico di Doraemon. Ovvero Doraemon – Il film: Nobita e il racconto del mondo della pittura. L’opera, uscita in Giappone ed arrivata nei cinema italiani, vede Nobita e i suoi amici viaggiare in un fantastico regno medievale all’interno di un dipinto per sconfiggere un potente nemico.

Italia1, purtroppo ancora una volta, non sembra avere spazio nel palinsesto estivo per gli anime.

Niente Pokémon e Beyblade, niente Yu-Gi-Oh, niente serie cult degli anni ’80-’90 nel palinsesto annunciato. Ovviamente le informazioni e i programmi tv potranno variare a discrezione della direzione di Cologno Monzese, ma per il momento queste sono le notizie giunte a noi.