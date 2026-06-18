Love in the Palm of His Hand: il manga Boys Love di Rinteku arriva in Italia con J-POP Manga

J-POP Manga porta in Italia Love in the Palm of His Hand, il manga Boys Love firmato da Rinteku. Il primo volume sarà disponibile in tutte le fumetterie, librerie e store online a partire dal 23 giugno 2026, al prezzo di 7,50 euro.

Il titolo originale giapponese è Kamereon wa Tenohira ni Koi wo Suru. La serializzazione è iniziata il 1° gennaio 2023 sulla piattaforma Comic CMoa di NTT Solmare, sotto l’etichetta Gangan BLiss di Square Enix. In Giappone la serie conta al momento 4 volumi in tankobon, con l’ultimo uscito il 20 febbraio 2026. La versione in lingua inglese è pubblicata da Square Enix Manga & Books, che ha avviato la distribuzione dei volumi a partire da maggio 2025. La serie è disponibile anche in digitale sull’app Manga Up! Global.

Nel 2024 la serie ha ricevuto un riconoscimento importante: si è classificata al quinto posto ai 3° Late Night Manga Awards organizzati dalla rivista Crea di Bungeishunjū. Un risultato che conferma la qualità di un’opera capace di distinguersi in un mercato affollato.

La storia ruota attorno a due studenti universitari. Fujinaga è al terzo anno e studia recitazione. Ha fallito un’audizione dopo l’altra. La fiducia in se stesso è ai minimi storici. Keito è una matricola. È nato sordo. I due si incontrano per caso e l’incontro cambia tutto. Fujinaga osserva i movimenti delle mani di Keito e scopre di saper cogliere il significato della lingua dei segni con un’intensità fuori dal comune. Tenta di rispondergli allo stesso modo. Tra i due nasce prima una forte amicizia, poi qualcosa di più difficile da definire. La lingua dei segni diventa il ponte attraverso cui si avvicinano, il linguaggio condiviso che nessuna parola riesce a sostituire.

Il tema della comunicazione è il fulcro dell’opera. Fujinaga cerca da sempre di trasmettere emozioni attraverso la recitazione, senza mai sentirsi davvero compreso. Keito non usa le parole, ma comunica con una precisione e una presenza che il protagonista non ha mai incontrato prima. Il contrasto tra i due personaggi costruisce una tensione emotiva che cresce volume dopo volume. La serie non si limita a raccontare una storia d’amore. Racconta due persone che cercano il proprio posto nel mondo e lo trovano, inaspettatamente, una nell’altra.

Il formato italiano segue quello originale. Il volume misura 12×16,9 cm, ha una copertina con sovraccoperta, conta 250 pagine in bianco e nero con inserti a colori. La storia è ancora in corso in Giappone.

Inoltre, J-POP Manga ha anticipato l’arrivo del volume con un evento speciale. Il 14 giugno 2026, in anteprima rispetto all’uscita nazionale, il volume è stato disponibile alla libreria Galla+Libraccio di Vicenza in occasione di Stories About Love, un evento dedicato alle letture capaci di raccontare sentimenti e relazioni. Chi ha acquistato il volume durante l’evento ha ricevuto un gadget ufficiale a tiratura limitata ispirato alla serie.

Infine, gli annunci recenti figura anche la celebrazione del ventesimo anniversario di J-POP Manga al Comicon di Napoli 2026, dove sono stati presentati numerosi nuovi titoli in arrivo.