Kiki – Consegne a domicilio: una serie tv live action in arrivo?

Come riportano Deadline e Variety, BBC Studios sarebbe a lavoro lavorando sull’adattamento seriale di Kiki – Consegne a domicilio. Il film del 1989 diretto da Hayao Miyazaki e prodotto dallo Studio Ghibli potrebbe tornare sotto nuova luce.

Il progetto è una serie live action per la tv generalista di servizio pubblico inglese in 10 puntate da 30 minuti. La serie sarà scritta da Irena Brignull, scrittrice e sceneggiatrice già dietro Boxtrolls – Le scatole magiche della Laika (nominato all’Oscar), Skellig e Il Piccolo Principe di Netflix.

BBC Studios Kids & Family co-produrrà insieme a Wheel In Motion dagli UK e Kadokawa Corporation dal Giappone.

Grainne McNamara, a capo di BBC Studios Kids & Family VP Development, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di far parte di questa collaborazione per dare vita a Kiki – Consegne a domicilio per una nuova generazione su un palcoscenico globale. L’amata storia di Eiko Kadono ha affascinato il pubblico di tutto il mondo, e questo ambizioso adattamento live action offre un’opportunità unica per re-immaginare la sua magia, il suo calore e il suo senso di avventura”.

Kiki – Consegne a domicilio: il film

Kiki – Consegne a domicilio (lett. Le consegne espresse della strega) è il quarto film dello Studio Ghibli.

Tratta dall’omonimo romanzo di Eiko Kadono del 1985, la pellicola parla di Kiki è stata distribuita in Giappone dalla Toei Company e sceneggiata dallo stesso Hayao Miyazaki.

La tredicenne Kiki, una giovane apprendista strega, lascia la sua casa in compagnia del gatto parlante Jiji per il suo anno di praticantato. Trasferitasi nella città di mare di Koriko, avvia un’attività di consegne a domicilio volando sulla sua scopa, affrontando le sfide dell’indipendenza, della crescita e ritrovando fiducia in se stessa.

Un romanzo di formazione magico apprezzato in tutto il mondo che ha fatto conoscere il talento di Miyazaki e dello Studio Ghibli anche in Occidente, vincendo agli Anime Gran Prix e ai Japanese Academy Awards.