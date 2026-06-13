Fall in Love, You False Angels: annunciato ufficialmente l’adattamento anime

Il mondo delle commedie romantiche si prepara ad accogliere una nuova ed entusiasmante trasposizione sul piccolo schermo. Attraverso i canali ufficiali dell’editore, è stato infatti annunciato l’adattamento anime di Fall in Love, You False Angels, il fortunato manga sentimentale scritto e disegnato da Coco Uzuki. Il debutto della serie televisiva è ufficialmente programmato nel corso del 2027. Per festeggiare questo importante traguardo, la stessa autrice ha voluto fare un regalo speciale ai propri lettori, realizzando e condividendo alcune splendide illustrazioni commemorative che ritraggono i protagonisti principali dell’opera.

Il manga originale viene attualmente serializzato con grande successo sulle pagine della nota rivista Dessert di Kodansha e proprio in queste ore, precisamente il 12 giugno, ha fatto il suo debutto sugli scaffali giapponesi il settimo volume della serie. La storia ha saputo conquistare una larghissima fetta di pubblico grazie a una trama frizzante e moderna che strizza l’occhio a grandi classici del genere come Le situazioni di Lui & Lei e il popolarissimo Kaguya-sama: Love Is War.

Le vicende ruotano attorno ai due carismatici membri del consiglio d’istituto della scuola, considerati da tutti i compagni come una coppia di studenti modello, impeccabili e dai modi angelici. Dietro i loro sorrisi smaglianti e la facciata di perfezione si nascondono però due personalità carismatiche, ciniche e d’acciaio. I due ragazzi ingaggiano così una vera e propria sfida psicologica fatta di sotterfugi e piani strategici per ottenere la supremazia l’uno sull’altra, ignari del fatto che questa accesa rivalità potrebbe presto trasformarsi in una fortissima attrazione reciproca.

In Italia l’opera è conosciuta e apprezzata dai lettori grazie a J-Pop Manga, che si occupa della distribuzione dei volumi cartacei. Questo imminente adattamento animato rappresenta l’occasione ideale sia per i fan storici, che potranno finalmente vedere i loro beniamini in movimento, sia per i neofiti che vogliono scoprire un rom-com brillante e ricco di colpi di scena.