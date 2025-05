Fall in Love, You False Angels vince il premio come Miglior Shōjo ai Kodansha Manga Awards 2025

Fall in Love, You False Angels di Coco Uzuki ha conquistato il prestigioso premio come Miglior Shōjo ai Kodansha Manga Awards 2025, affermandosi come una delle opere più apprezzate nel panorama fumettistico giapponese. Questo riconoscimento celebra l’originalità e il successo di una serie che ha saputo rinnovare il genere romantico scolastico con ironia e profondità.

Una protagonista dalle mille sfaccettature

Pubblicato a partire da aprile 2023 sulla rivista Dessert di Kodansha, il manga segue le vicende di Otogi Katsura, una studentessa modello e presidente del consiglio studentesco, idolatrata dai compagni per il suo aspetto angelico. Tuttavia, dietro la facciata perfetta, Otogi nasconde una personalità calcolatrice e pungente. La situazione si complica quando il suo lato nascosto viene scoperto da Toki Ninomae, il vicepresidente del consiglio, anch’egli con una doppia faccia. Inizia così un gioco di maschere e sentimenti tra due adolescenti che cercano di mantenere le apparenze mentre si avvicinano sempre di più.

Una serie già amata da pubblico e critica

La serie ha ricevuto numerosi riconoscimenti prima del premio Kodansha, tra cui il quinto posto nella classifica femminile del Kono Manga ga Sugoi! 2025 e il quarto posto nella lista dei fumetti consigliati dai librai giapponesi nel 2025. Inoltre, ha vinto il premio U-Next nella decima edizione dei Next Manga Awards nel 2024.

Il successo arriva anche in Italia

In Italia, Fall in Love, You False Angels è stato pubblicato da J-POP Manga nell’aprile 2025, disponibile sia in edizione regular che in una speciale variant con gadget da collezione. La serie ha riscosso un notevole successo anche tra i lettori italiani, grazie alla sua capacità di mescolare romanticismo e comicità in modo innovativo.

Coco Uzuki si afferma nel panorama manga

Con il premio Kodansha, Coco Uzuki si conferma come una delle autrici più promettenti del panorama manga contemporaneo, capace di raccontare storie d’amore con uno sguardo fresco e originale.