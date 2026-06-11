Dr. STONE SCIENCE FUTURE: primo sguardo al finale con il nuovo PV

La lunghissima e appassionante corsa verso il progresso tecnologico sta per raggiungere il suo culmine definitivo. In queste ore, i canali ufficiali dell’adattamento animato hanno infiammato la community rilasciando il suggestivo “ROCKET Climax PV”, un filmato promozionale che lancia ufficialmente la volata verso il terzo e ultimo cour di Dr. STONE SCIENCE FUTURE. Questa tranche di episodi andrà a chiudere definitivamente la quarta stagione della serie, che per l’occasione è stata trasmessa in tre parti separate. In Italia e nel resto del mondo, le battute conclusive dell’epopea scientifica di Senku saranno ovviamente disponibili in streaming sulla piattaforma Crunchyroll. Sulla medesima app, peraltro, gli utenti possono trovare già disponibili tutte le prime tre stagioni complete e lo speciale dedicato al personaggio di Ryusui.

Il nuovo trailer si concentra sulla frenetica corsa contro il tempo che precede lo storico lancio del razzo spaziale, ripercorrendo i momenti chiave del viaggio intrapreso dal Regno della Scienza. A fare da splendida cornice musicale a queste sequenze mozzafiato ci sono le note della canzone “ROCKET” dei BURNOUT SYNDROMES, il gruppo scelto per firmare l’emozionante sigla di chiusura di questa tornata finale. Insieme al video, il team di produzione ha diffuso anche una nuova versione della visual ufficiale per celebrare l’imminente climax.

Dietro lo sviluppo di questo epico finale troviamo la riconferma dello studio TMS Entertainment, con la regia saldamente affidata a Shuhei Matsushita. La composizione della storia vede la firma di Kurasumi Sunayama, mentre l’estetica generale dei personaggi è stata curata da Yuko Iwasa. Le iconiche musiche, elemento fondamentale per sottolineare i momenti di pura invenzione, sono state composte dal trio formato da Tatsuya Kato, Hiroaki Tsutsumi e Yukihiro Kanesaka. L’avventura di Senku, iniziata migliaia di anni dopo un misterioso fenomeno che ha pietrificato l’intera umanità, si appresta così a riscrivere la storia della civiltà da zero, condensando milioni di anni di evoluzione scientifica in un finale che si preannuncia indimenticabile per tutti gli spettatori.