L’Anime Expo 2025 si preannuncia carica di emozioni per i fan di My Hero Academia: il 5 luglio si terrà un evento speciale dedicato alla stagione finale dell’amatissimo anime tratto dal manga di Kohei Horikoshi. L’annuncio ufficiale è arrivato tramite la pagina X (ex Twitter) dell’Anime Expo, e ha già scatenato l’entusiasmo della community mondiale. […]