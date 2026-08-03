Naruto Card Game: i primi dettagli sul TCG in arrivo nel 2027

Con un progetto del tutto inedito, l’universo ninja firmato da Masashi Kishimoto si appresta a sbarcare nel mondo dei giochi di carte collezionabili. Bandai ha infatti svelato le prime meccaniche, la composizione dei mazzi e la tabella di marcia internazionale per Naruto Card Game, TCG strategico che abbraccia le tre celebri saghe di Naruto, Shippuden e Boruto. Sebbene il lancio sul mercato sia programmato per l’estate 2027, la community potrà testare il titolo in anteprima già nel corso del 2026.

Il sistema di gioco si sviluppa attorno alla figura del Leader Card, ovvero la carta cardine che definisce il colore del mazzo, la tattica da seguire e i punti vita del giocatore. Per sconfiggere l’avversario e portarne a zero le risorse, bisognerà schierare sul campo i Character e gli EX Character, capaci di attivare le loro tecniche di Ninjutsu consumando la risorsa energetica fornita dalle carte Chakra. A completare il quadro tattico troviamo le carte Summon, indispensabili per evocare i propri guerrieri in battaglia. Le prime illustrazioni mostrate vedono già protagonisti volti amatissimi come Naruto, Sasuke, Sakura, Jiraiya e Itachi.

Il percorso di avvicinamento al debutto globale prevede una serie di tappe fondamentali nei principali eventi di settore. Dopo l’esordio mondiale tenutosi al Gen Con di Indianapolis, la roadmap promozionale toccherà importanti fiere internazionali del calibro del New York Comic Con e di Spiel Essen. Per la community italiana, l’appuntamento imperdibile è fissato a Lucca Comics & Games 2026. All’interno del padiglione monografico firmato Gametrade in Piazza Santa Maria, i fan potranno testare il gioco in anteprima assoluta nazionale.

Con l’avvio delle sessioni dimostrative nei negozi a inizio 2027 e la successiva pubblicazione estiva, Bandai punta a costruire un circuito competitivo strutturato su scala globale. Tra tornei locali e grandi raduni internazionali, la strada sembra già tracciata verso la futura creazione di un vero e proprio Campionato Mondiale, pronto a riunire i duellanti di tutto il pianeta.