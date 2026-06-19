Bandai: nel 2027 arriva il nuovo gioco di carte collezionabili di Naruto

Il mondo dei giochi di carte collezionabili si prepara a subire un vero e proprio terremoto editoriale nei prossimi mesi. Dopo aver letteralmente sbancato il mercato globale con i popolarissimi titoli dedicati a One Piece e Dragon Ball, il colosso giapponese Bandai Card Games ha ufficializzato una notizia che era nell’aria da diverse settimane. Nel corso del 2027 farà infatti il suo debutto ufficiale nei negozi di tutto il mondo il nuovo Naruto Card Game, un progetto competitivo ambizioso basato interamente sull’intramontabile universo ninja nato dalla mente del maestro Masashi Kishimoto.

Lo stesso celebre autore giapponese si è detto fin da subito entusiasta di questa nuova, enorme espansione commerciale del suo franchise storico. Sebbene il lancio globale vero e proprio sia previsto per il 2027 con un rilascio in contemporanea mondiale, l’attesa per scoprire i primi dettagli concreti di questa produzione sarà fortunatamente molto più breve del previsto. Bandai ha infatti confermato che l’intera roadmap del progetto, insieme alle prime regole fondamentali del gameplay e all’estetica generale delle carte, verrà svelata ufficialmente il prossimo 29 luglio 2026.

Subito dopo questa prima presentazione digitale, i riflettori si sposteranno negli Stati Uniti in occasione della rinomata fiera Gen Con 2026, in programma dal 30 luglio al 2 agosto. Durante l’evento, i fortunati visitatori avranno la straordinaria possibilità di testare sul campo le primissime demo giocabili dello show e di portarsi a casa alcune esclusive carte promozionali distribuite per l’occasione. L’obiettivo dichiarato dell’azienda nipponica è chiaramente quello di replicare le incredibili meccaniche di successo dei suoi precedenti titoli cartacei, offrendo un’esperienza competitiva solida ed emozionante per i giocatori esperti, ma al tempo stesso accessibile per i collezionisti storici. Con queste premesse, la caccia alle carte dei ninja più famosi dell’animazione si preannuncia già come il prossimo grande fenomeno culturale del settore dei giochi da tavolo.