Studio Ghibli svela il nuovo progetto di Hayao Miyzaki

Da quando è stato fondato nel 1985, lo Studio Ghibli è diventato lo studio di animazione più iconico del Giappone in quanto ogni film che ha prodotto ha lasciato senza fiato gli spettatori per la sua animazione mozzafiato, la ricca narrazione e il profondo impatto emotivo. Il marchio di fabbrica dello studio è l’animazione disegnata a mano con un’incredibile attenzione ai dettagli, tra cui paesaggi lussureggianti, movimenti fluidi e personaggi espressivi. Uno dei co-fondatori e acclamato regista, Hayao Miyazaki, ha avuto un profondo impatto nel plasmare l’eredità dello studio, attraverso film acclamati come La città incantata, Il castello errante di Howl e molti altri.

Anche all’età di 85 anni, continua a lavorare a nuovi film e progetti e non ha intenzione di rallentare. Ghibli ha iniziato l’anno con una splendida immagine di Miyazaki dedicata ai fan di tutto il mondo. Il 2026 si sta rivelando un anno sorprendente per i fan dello Studio Ghibli, visto che ci sarà un nuovo progetto di Hayao Miyazaki. Secondo Oricon, il presidente dello Studio Ghibli, Toshio Suzuki, e il regista Goro Miyazaki hanno presentato in anteprima la nuova opera di Miyazaki.

Miyazaki ha lavorato a diversi film durante la sua intera carriera, ma questo nuovo progetto non è legato alle sue opere future. Presso la sede principale dello Studio Ghibli a Koganei, Tokyo, Suzuki e Goro Miyazaki hanno presentato nella terza settimana di marzo la Panorama Box tridimensionale di Miyazaki. Si tratta di una serie di illustrazioni inedite tratte dai suoi film precedenti, tra cui La città incantata, Nausicaä della valle del vento, Il castello errante di Howl, Kiki – Consegne a domicilio e altri ancora.

La scatola utilizza una tecnica di stratificazione che crea un’illusione di profondità tridimensionale nelle scene disegnate dal regista. Il progetto è stato concepito pensando ai bambini, che hanno apprezzato molto l’originalità della scatola artistica. Il progetto è semplicemente un’anteprima di una mostra prevista per il parco a tema ufficiale dello Studio Ghibli a Nagakute, in Giappone. La Panorama Box sarà esposta al Grand Warehouse dello Studio Ghibli a partire dall’8 luglio 2026.

Sebbene Miyazaki stia lavorando a un nuovo film, lo studio non ha ancora condiviso alcun dettaglio sul progetto. Il regista avrebbe dovuto ritirarsi dopo il suo film del 2023, Il ragazzo e l’airone, ma continua a lavorare nonostante l’età avanzata.