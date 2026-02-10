Nuovi artbook di Miyazaki in arrivo in Italia: cosa ci aspetta nel 2026

A maggio 2026 arrivano in Italia nuovi volumi dedicati a Hayao Miyazaki, pubblicati da Rizzoli Lizard. Una di quelle notizie che fanno subito drizzare le orecchie a chi ama lo Studio Ghibli, ma anche a chi segue Miyazaki per quello che è: un autore capace di raccontare mondi incredibili anche lontano dallo schermo.

Le nuove uscite includono diversi artbook legati ai suoi film più amati, insieme a un volume un po’ diverso dal solito, pensato per chi vuole entrare davvero nella sua testa. Non sono libri “da scaffale e basta”, ma materiali che permettono di capire come nascono certi personaggi, certe atmosfere e perché alcune immagini restano impresse per anni.

Tra i titoli annunciati c’è l’artbook dedicato a Principessa Mononoke, in arrivo a 18 euro. Un volume che riporta al centro uno dei film più intensi di Miyazaki, tra natura, conflitti e scelte difficili. Allo stesso prezzo arriverà anche l’artbook de Il ragazzo e l’airone, l’ultimo film del regista, quello che ha segnato il suo ritorno dopo un lungo periodo di silenzio.

La terza uscita è forse quella più curiosa: Il diario dei sogni a occhi aperti, un volume unico dal costo di 22 euro. Questo libro, però, non è legato a un film specifico. Il diario dei sogni a occhi aperti è più una finestra aperta sull’immaginazione di Miyazaki, fatta di pensieri, schizzi e idee nate lontano dai set e dalle produzioni vere e proprie.

Queste pubblicazioni si inseriscono in un percorso editoriale che negli anni ha permesso ai lettori italiani di avvicinarsi sempre di più al lavoro dell’autore, non solo come regista ma come illustratore e narratore visivo. I volumi di questo tipo diventano spesso strumenti per capire come prendono forma le idee, come nascono certi personaggi e perché alcuni temi tornano ciclicamente nelle sue opere.

L’arrivo di questi nuovi libri a maggio 2026 rappresenta quindi un’occasione interessante per riscoprire Miyazaki su carta, con edizioni accessibili e pensate sia per i fan di lunga data sia per chi vuole avvicinarsi al suo mondo per la prima volta.