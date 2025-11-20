Miyazaki non si ferma: al lavoro su un nuovo film per Studio Ghibli

Miyazaki e l’idea di “pensionamento” non vanno d’accordo. Anche dopo i famosi annunci di ritiro, il maestro non ha mai smesso di pensare a nuove storie, e ora Studio Ghibli conferma che è già al lavoro su un nuovo film.

La conferma arriva dallo stesso Studio Ghibli e dalle parole di Toshio Suzuki, storico produttore e vicepresidente: dopo il successo de Il Ragazzo e l’Airone (vincitore dell’Oscar 2023), Miyazaki ha ricominciato a frequentare lo studio quotidianamente, impegnato a lavorare al suo prossimo progetto. Segno che, per Miyazaki, il confine tra vita e arte è sempre stato sottilissimo.

Suzuki ha persino ammesso, con un misto di affetto e rassegnazione, che ormai non prova più a fermarlo. «Pensa al prossimo progetto ogni giorno, non posso più dissuaderlo», ha detto sorridendo. È un’immagine che fa quasi tenerezza: un autore che, invece di adagiarsi sugli allori o godersi un meritato riposo, continua a inseguire idee e mondi da mettere su carta, come se fosse ancora un giovane animatore agli inizi.

Per molti fan, questa notizia è una gioia enorme, perché conferma ciò che tutti avevano intuito dopo l’uscita de Il Ragazzo e l’Airone: Miyazaki non crea per dovere, ma perché non può farne a meno. La sua immaginazione si muove a un ritmo tutto suo, e il suo bisogno di raccontare storie sembra più forte del passare del tempo.

Al momento non ci sono dettagli su trama, titolo o tempistiche, e probabilmente servirà molta pazienza prima di vedere anche solo una prima immagine del progetto. Ma sapere che Miyazaki è di nuovo seduto alla sua scrivania, a lavorare silenziosamente su qualcosa di nuovo, basta già a far sognare.

Ancora una volta, il maestro dimostra che la creatività non va in pensione. E quando si tratta di lui, forse è davvero meglio così. E sinceramente, l’idea che Miyazaki abbia ancora qualcosa da raccontare rende l’attesa ancora più speciale.