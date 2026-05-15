Naruto: arriva la nuova edizione interamente a colori

Il mondo dei ninja creato da Masashi Kishimoto si prepara a una nuova veste grafica che promette di attirare l’attenzione di molti collezionisti. Planet Manga ha infatti confermato il debutto di NARUTO COLOR NEW EDITION, un’edizione che permetterà di riscoprire l’intera opera sotto una luce diversa. Non si tratta di una selezione di capitoli, ma di un progetto integrale che coinvolgerà tutti i 72 volumi della serie originale, portando per la prima volta in fumetteria la versione interamente colorata.

Il debutto ufficiale è fissato per il 9 luglio. Per l’inizio di questa nuova avventura, è stata prevista una formula di lancio vantaggiosa. I primi due volumi saranno infatti acquistabili anche insieme in un bundle speciale al prezzo di 10 euro. Un’ottima occasione per chi vuole testare la resa cromatica delle tavole prima di proseguire con la collezione. In seguito, il prezzo dei singoli volumi sarà di 7,90 euro ciascuno.

A differenza di altre edizioni passate, questa volta la pubblicazione avrà una cadenza settimanale molto serrata. È un ritmo che richiederà una certa costanza da parte dei lettori, ma che permetterà di completare la raccolta in tempi relativamente brevi. Dopo l’uscita iniziale, il terzo volume sarà disponibile dal 19 luglio, il quarto dal 23 luglio e così via, proseguendo ogni sette giorni.

In passato ci sono stati altri tentativi di portare Naruto a colori in Italia, ma spesso si sono interrotti o erano legati esclusivamente al circuito delle edicole. Questa proposta di Planet Manga nasce invece specificamente per le fumetterie, puntando a diventare l’edizione di riferimento per chi cerca una qualità visiva superiore rispetto al classico bianco e nero. La vera sfida sarà tenere il passo con le uscite, ma per chi ha sempre sognato di vedere i combattimenti più iconici della serie prendere vita con una profondità diversa, questa è sicuramente la versione da tenere d’occhio.