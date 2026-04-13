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Naruto: il fan anime su Minato è quasi pronto al debutto

Eleonora Masala 13/04/2026

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C’è un progetto che nelle ultime settimane sta facendo parlare parecchio tra i fan di Naruto, ed è uno di quelli nati dalla passione pura. Si tratta dell’adattamento animato fan made di The Whorl Within the Spiral, il one-shot dedicato a Minato Namikaze, che ormai sembra davvero vicino al debutto.

Dietro a questo lavoro c’è Galactic Republic Studio, un team no-profit formato da appassionati che, dal 2023, stanno portando avanti il progetto su base volontaria. Dopo anni di sviluppo, la produzione è praticamente completata e, a quanto pare, mancano solo il trailer finale e l’annuncio ufficiale della data di uscita.

La storia si concentra su Minato Namikaze, conosciuto come il “Lampo Giallo della Foglia”, andando ad approfondire una parte della sua vita che nella serie principale viene solo accennata. Si parla delle sue origini, del rapporto con Kushina Uzumaki e della nascita di una delle tecniche più iconiche dell’intera opera: il Rasengan.

Proprio questo è uno degli aspetti che ha attirato più attenzione. Non è semplicemente un progetto che prova a “copiare” Naruto, ma qualcosa che vuole aggiungere un punto di vista diverso su un personaggio molto amato, esplorando momenti che molti fan avrebbero voluto vedere da tempo.

Un altro dettaglio che gli autori hanno voluto sottolineare è che il progetto è stato realizzato senza l’uso dell’intelligenza artificiale. Tutto il lavoro è stato portato avanti manualmente, con l’obiettivo di mantenere uno stile il più possibile curato, nonostante le risorse limitate.

Ovviamente, non essendo un prodotto ufficiale legato a Masashi Kishimoto, resta sempre il dubbio legato al copyright. Non sarebbe la prima volta che un progetto fan made incontra difficoltà sotto questo aspetto.

Nonostante questo, l’interesse attorno a questo adattamento continua a crescere. E a questo punto, la curiosità è tutta nel vedere se riuscirà davvero ad arrivare fino in fondo.

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