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Paru Itagaki: in arrivo una nuova storia per Beast Complex

Eleonora Masala 15/05/2026

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C’è un’atmosfera particolare che circonda le opere di Paru Itagaki, un mix di crudo realismo e introspezione che ha reso Beastars un successo mondiale. Per chi sentiva la mancanza di quelle atmosfere antropomorfe così sfaccettate, è arrivata una grande notizia: l’autrice tornerà quest’estate con una nuova storia breve dedicata a Beast Complex. La pubblicazione è prevista per i prossimi mesi del 2026 e promette di riportarci ancora una volta in quel mondo dove l’istinto animale e le regole sociali si scontrano costantemente.

Per chi non lo sapesse, Beast Complex non è un semplice spin-off, ma una vera e propria antologia di racconti che espandono l’universo narrativo già visto nel manga principale. Se in Beastars abbiamo seguito le vicende di Legoshi e Louis, qui la Itagaki decide di puntare i riflettori sulla quotidianità di personaggi comuni, spesso ignorati dalla trama principale. È proprio questo il punto di forza dell’opera, esplorare le dinamiche tra erbivori e carnivori attraverso piccoli gesti, incontri casuali o situazioni di vita vissuta che riescono a essere incredibilmente umane nonostante i protagonisti abbiano ali, zanne o pellicce.

L’annuncio di questo nuovo capitolo estivo conferma quanto l’autrice sia ancora legata a questo mondo. Nonostante si tratti di storie brevi, la profondità psicologica che la Itagaki riesce a dare a ogni creatura è sorprendente. Ogni racconto di Beast Complex funziona come un tassello che aggiunge complessità a una società animale che, in fondo, riflette i dubbi e le contraddizioni della nostra.

L’attesa per l’estate 2026 cresce, e non vediamo l’ora di scoprire quale nuova prospettiva ci offrirà la Itagaki. Che si tratti di un incontro in un bar o di una strana amicizia tra specie diverse, siamo certi che anche questo frammento narrativo saprà colpirci per la sua onestà. Non ci resta che attendere i mesi più caldi per immergerci nuovamente in queste storie dove la natura selvaggia e il cuore umano si fondono perfettamente.

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