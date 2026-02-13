BEASTARS Final Season Parte 2 arriva a marzo su Netflix: il capitolo finale sta per iniziare

La parte 2 della stagione finale di BEASTARS debutterà il 7 marzo su Netflix, pronta a chiudere una delle storie più particolari e mature degli ultimi anni nel panorama anime. Insieme all’annuncio è stata pubblicata anche una nuova visual principale, che anticipa il tono intenso e carico di tensione che accompagnerà questo ultimo atto.

Per chi ha seguito la serie fin dall’inizio, BEASTARS non è mai stato un semplice anime con animali antropomorfi, ma un racconto profondo sulle differenze, sull’identità e sulla convivenza tra istinto e razionalità. La stagione finale promette di spingere ancora di più su questi temi, portando i personaggi verso scelte decisive e conseguenze inevitabili.

Secondo la descrizione ufficiale di Netflix, Legoshi ha deciso di abbandonare la scuola e vivere da solo al Beast Apartments dopo gli eventi traumatici del passato. Louis, invece, entra in una prestigiosa università e si prepara ad affrontare il rapporto con suo padre Ogma, mentre Haru cerca di godersi la vita universitaria nonostante le sue difficoltà personali. Sullo sfondo, la città è scossa da un aumento degli incidenti di “devouring”, e un pericoloso criminale inizia a muoversi nell’ombra, avvicinandosi sempre di più a Legoshi e agli altri protagonisti.

Dal punto di vista produttivo, torna gran parte dello staff delle stagioni precedenti, con Shinichi Matsumi alla regia e lo studio Orange all’animazione, garanzia di quella CGI stilizzata che ha reso BEASTARS così riconoscibile. Anche la colonna sonora avrà un ruolo importante, difatti il brano finale, intitolato “Tiny Light”, sarà interpretato dai SEVENTEEN, aggiungendo un ulteriore tocco emotivo alla conclusione della serie.

Con il 7 marzo ormai alle porte, i fan si preparano a salutare Legoshi, Haru, Louis e tutto il mondo di BEASTARS. Sarà un finale che promette tensione, introspezione e risposte, ma anche quella malinconia tipica delle storie che hanno lasciato il segno. Un ultimo atto che, nel bene o nel male, chiuderà un capitolo importante dell’animazione contemporanea.