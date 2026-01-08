BEASTARS si avvicina alla fine: la Parte 2 della stagione finale arriva su Netflix a marzo 2026

Ci sono storie che non si limitano a intrattenere, ma riescono a lasciare un segno. BEASTARS è una di quelle. Netflix ha confermato che la Parte 2 della stagione finale debutterà a marzo 2026, in esclusiva sulla piattaforma, accompagnata da un nuovo trailer e da una visual inedita che anticipano un capitolo decisivo per Legoshi e per tutto il mondo in cui vive.

La posta in gioco è più alta che mai. Legoshi ha ormai preso una decisione chiara: fermare Melon, una minaccia che non rappresenta solo un pericolo fisico, ma anche il simbolo di tutto ciò che questo mondo rifiuta di affrontare. In mezzo a violenza, paura e istinti, resta una domanda centrale: l’amore sarà la forza che lo guiderà o diventerà il suo punto debole?

La seconda parte della stagione finale riprende i fili lasciati in sospeso. Dopo essersi ritirato dalla scuola, Legoshi vive ora ai Beast Apartments, cercando una nuova normalità. Louis affronta il peso delle aspettative familiari entrando in una prestigiosa università e confrontandosi con suo padre Ogma, mentre Haru tenta di trovare il proprio spazio in una vita universitaria tutt’altro che semplice. Sullo sfondo, la città è attraversata da un’escalation di casi di “devouring”, e l’ombra di chi muove i fili si fa sempre più vicina.

A dare ulteriore intensità al finale ci penserà anche la musica. L’ending theme, “Tiny Light”, sarà interpretata dai SEVENTEEN, una scelta che promette di accompagnare con delicatezza e malinconia i momenti conclusivi della serie.

Alla guida del progetto ritroviamo uno staff ormai collaudato: Shinichi Matsumi alla regia, Nanami Higuchi alla sceneggiatura e lo studio Orange all’animazione, che ancora una volta unisce CGI e sensibilità emotiva in uno stile ormai inconfondibile.

BEASTARS si prepara così a chiudere il suo viaggio nel modo più coerente possibile: senza risposte facili, ma con il coraggio di guardare in faccia i propri temi. Marzo 2026 non segnerà solo una fine, ma il momento in cui tutto ciò che è stato costruito troverà finalmente il suo significato.