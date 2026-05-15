Yuji Ohno: scompare a 84 anni il genio musicale dietro il mito di Lupin III

Il mondo della musica e dell’animazione giapponese si è svegliato con una notizia che tocca il cuore di diverse generazioni di appassionati. Yuji Ohno, il leggendario musicista jazz e compositore che ha dato un’anima sonora a Lupin III, ci ha lasciati lo scorso 4 maggio all’età di 84 anni. Secondo quanto riportato dal suo sito ufficiale e dalla sua agenzia, Office Augusta, il maestro si è spento serenamente nel sonno per cause naturali, senza che ci fossero stati segnali di peggioramento nelle ore precedenti.

Parlare di Yuji Ohno significa parlare di un uomo che ha cambiato radicalmente il modo di intendere le colonne sonore negli anime. Debuttato negli anni ’60 come pianista jazz, Ohno ha portato quel ritmo elegante, sincopato e irresistibile all’interno delle avventure del ladro gentiluomo più famoso del mondo. È merito suo se, appena sentiamo quelle prime note di tromba e quel giro di basso inconfondibile, pensiamo subito alla giacca colorata di Lupin e alle sue fughe impossibili sulla Fiat 500.

Ma la sua carriera non si è fermata certo solo a Lupin. Ohno è stato un pilastro della musica giapponese, firmando le colonne sonore di titoli cult come Space Adventure Cobra, The Inugami Family e Proof of the Man. La sua capacità di fondere il jazz classico con sonorità più pop e orchestrali ha creato uno stile unico, capace di rendere ogni scena memorabile. Non era solo musica di sottofondo, erano pezzi che avevano una dignità propria, tanto da essere suonati ancora oggi nei jazz club di tutto il mondo.

Con la sua scomparsa perdiamo un artista immenso, un uomo che ha saputo rendere iconico il senso di libertà e di avventura. Il modo migliore per onorare la sua memoria è continuare ad apprezzare le sue composizioni, che resteranno per sempre un punto di riferimento insuperabile per la musica e l’animazione internazionale. Grazie di tutto, maestro.