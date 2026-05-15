L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Ran Kuze, serializzato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal maggio 2021, inizialmente pubblicato come one-shot nel dicembre 2020 sulla stessa rivista. Ad oggi, Medaka Kuroiwa is Impervious to My Charms conta 24 volumi tankobon in Giappone. In Italia, il manga è edito da J-POP Manga, che lo ha annunciato durante il Lucca Comics & Games 2022, mentre in lingua inglese e pubblicato da Kodansha USA. Nel frattempo, nel nostro paese le uscite del manga proseguono regolarmente.

La storia ruota attorno a Mona Kawai, la ragazza più popolare della scuola, perfettamente consapevole del proprio fascino irresistibile. Tutti i ragazzi dell’istituto cadono ai suoi piedi, e Mona si gode ogni singolo istante di questa adorazione. L’equilibrio si spezza con l’arrivo di Medaka Kuroiwa, un nuovo studente trasferito che non solo non mostra il minimo interesse per lei, ma sembra addirittura infastidito dalla sua presenza. Quello che Mona non sa è che Medaka è un aspirante monaco buddista cresciuto nel tempio di famiglia, e i precetti gli impongono di non cedere alle tentazioni dell’amore.

Inoltre, più Mona cerca di sedurre Medaka, più si ritrova a provare sentimenti reali per lui, entrando in un terreno emotivo del tutto inesplorato per una ragazza abituata a essere amata ma mai innamorata. La situazione si complica ulteriormente con l’arrivo di Asahi Shonan, una giocatrice di basket del primo anno che si innamora di Medaka a prima vista dichiarandosi apertamente rivale di Mona, e di Tomo Namba, l’amica d’infanzia di Mona che arriva da Osaka e capisce immediatamente lo stato d’animo della protagonista, spingendola ad ammettere i propri sentimenti.

Il cast vocale confermato per la seconda stagione comprende Ryota Iwasaki nel ruolo di Medaka Kuroiwa, Yu Serizawa come Mona Kawai, Sora Amamiya come Asahi Shonan, Kana Hanazawa come Tsubomi Haruno, Hinaki Yano come Tomo Namba e Kaori Maeda come Minami Shirahama.

La prima stagione, composta da 12 episodi, e andata in onda tra il gennaio e il marzo 2025 ed e disponibile in streaming su Crunchyroll. Il sequel era stato annunciato gia nel marzo 2025, al termine della messa in onda della prima serie.