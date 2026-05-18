Naruto: secondo una ricerca è il titolo per ragazzi più cercato al mondo

A volte si tende a pensare che il successo dei grandi classici dell’animazione giapponese sia legato soprattutto alla nostalgia dei vecchi appassionati. Eppure, ci sono franchise capaci di scavalcare le generazioni e di dominare le classifiche digitali ancora oggi. L’esempio perfetto è Naruto, l’intramontabile opera creata da Masashi Kishimoto che è appena risultata la serie in assoluto più popolare a livello globale all’interno della categoria dei programmi televisivi dedicati al pubblico dei più giovani.

A decretare questo primato schiacciante è stata un’accurata indagine statistica condotta dalla piattaforma specializzata The Toy Zone. Gli analisti hanno preso in esame i volumi delle ricerche effettuate dagli utenti su Google, mappando il comportamento di ben 158 nazioni. I risultati finali hanno lasciato ben poco spazio ai dubbi. Il celebre ninja di Konoha si è piazzato sul gradino più alto del podio in ben 83 Paesi, conquistando la medaglia d’oro anche in Italia, dove l’affetto per la saga non è mai svanito.

Per capire la portata di questo traguardo, basta dare un’occhiata al resto della classifica. Naruto è riuscito a mettersi alle spalle colossi dell’intrattenimento infantile come CoComelon, una potenza planetaria tra i bambini in età prescolare che si è fermata al primo posto in 49 nazioni. Altri marchi storici come Dragon Ball, Tom & Jerry o Peppa Pig continuano a mantenere il controllo solo in aree geografiche molto specifiche e limitate.

C’è da fare una piccola ma importante precisazione di contesto. Lo studio inserisce l’anime in un calderone generico per ragazzi, ma il segreto del suo trionfo risiede proprio nella trasversalità del suo pubblico. A cercarlo online non sono solo i nuovi giovanissimi spettatori, ma anche una gigantesca fanbase di adolescenti e adulti che continuano a comprare merchandise, collezionare videogiochi o semplicemente riguardare i vecchi episodi. A venticinque anni dal suo debutto, l’impatto culturale del franchise si conferma ancora oggi una forza della natura.