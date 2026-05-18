Il Pokédex Nazionale diventa realtà: in arrivo l’enciclopedia definitiva per i 30 anni della saga

Il sogno di ogni Allenatore sta per trasformarsi in un volume da collezione imperdibile. Per celebrare degnamente il trentennale del franchise, è stato annunciato il Pokémon Official National Pokédex 1996-2026. Si tratta di una vera e propria enciclopedia ufficiale, un tomo monumentale che raccoglie la bellezza di tutti i 1025 mostriciattoli tascabili scoperti finora, coprendo tre decenni di storia, dalle storiche versioni Rosso e Verde fino ai dati più recenti aggiornati a marzo 2026.

Il libro, la cui uscita sul mercato giapponese è ufficialmente fissata per il prossimo 7 agosto 2026, si preannuncia come una delle pubblicazioni editoriali più importanti e complete mai dedicate all’universo creato da Game Freak. Parliamo di un volume in formato B5 gigante che racchiude ben 448 pagine interamente a colori, pensato per soddisfare sia i collezionisti di vecchia data sia gli appassionati più giovani che vogliono approfondire ogni dettaglio dell’universo narrativo.

Al suo interno, l’opera offre una panoramica totale e spettacolare. Ogni creatura è accompagnata da illustrazioni di altissima qualità, con i rispettivi nomi in giapponese e in lingua inglese e schede tecniche minuziose che analizzano tipi, abilità, descrizioni ufficiali delle varie generazioni e linee evolutive complete. Gli autori non si sono limitati ai mostri base: lo spazio enciclopedico approfondisce in modo accurato tutte le varianti introdotte nel corso degli anni, comprese le amate Megaevoluzioni, il fenomeno del Dynamax e le affascinanti Forme Regionali che hanno caratterizzato le ultime avventure.

Questo progetto non è semplicemente una guida strategica, ma un vero e proprio tributo cartaceo a un fenomeno culturale globale. Sfogliare queste pagine significherà fare un viaggio nostalgico e visivo lungo trent’anni, un’opportunità unica per stringere tra le mani l’equivalente reale dello strumento che ha accompagnato milioni di giocatori nei mondi virtuali della serie. Sebbene l’esordio sia previsto inizialmente per il Giappone in piena estate, la community internazionale è già in fermento.