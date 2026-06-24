That Time I Got Reincarnated as a Slime: trailer e dettagli per la seconda parte della quarta stagione

La macchina promozionale legata alle avventure di Rimuru Tempest in That Time I Got Reincarnated as a Slime continua a correre molto veloce. In queste ore, i canali ufficiali della serie animata tratta dall’opera di Fuse e illustrata dall’artista Mitz Vah hanno svelato un pacchetto ricco di novità per la seconda parte della quarta stagione. Nello specifico, la produzione ha rilasciato un trailer promozionale inedito, una seconda visual ufficiale e le informazioni relative alle nuove sigle che accompagneranno i prossimi episodi.

Come era già stato confermato in precedenza, questo quarto capitolo dell’opera seguirà una programmazione strutturata su ben cinque blocchi totali, partendo proprio con la trasmissione consecutiva delle prime due parti. Con il cambio di rotta all’interno della trama, cambierà anche la colonna sonora. I dettagli diffusi rivelano che la nuova sigla di apertura si intitolerà “TACTIC” e sarà interpretata dalla cantante Daoko, mentre il brano di chiusura sarà affidato alla voce di Azusa Tadokoro con il pezzo intitolato “Hymnal”. Sul fronte della distribuzione internazionale, gli spettatori occidentali potranno seguire l’evoluzione degli eventi sulla piattaforma Crunchyroll, che trasmetterà i nuovi contenuti in contemporanea con il Giappone, dove sono già presenti tutte le stagioni precedenti, il lungometraggio Scarlet Bond e gli speciali usciti di recente.

La storia di questo nuovo blocco si preannuncia particolarmente intensa per il pubblico. Il sogno del Re Demone Rimuru di creare un’alleanza solida tra la razza umana e i mostri sembra ormai a un passo dal realizzarsi, mentre la nazione di Tempest continua a prosperare sul piano economico e sociale. Tuttavia, l’ombra del conflitto si allunga sul regno: Granville Rozzo e sua nipote Maribel sono pronti a dare battaglia pur di attuare il loro piano, che prevede di proteggere l’umanità sottomettendola al loro totale controllo. Nel frattempo, nel territorio di El Dorado, anche il Re Demone Leon porta avanti i propri piani segreti, mentre si fa sempre più vicino il momento del risveglio di un nuovo Eroe destinato a cambiare gli equilibri del mondo.