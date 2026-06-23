Fall in Love, You False Angels: lo studio MAPPA annuncia l’adattamento anime per il 2027

Il quindicesimo anniversario dello studio d’animazione MAPPA continua a riservare sorprese incredibili per tutti gli appassionati di produzioni giapponesi. Durante l’importante evento celebrativo tenutosi il 19 giugno, la nota casa di produzione ha infatti svelato ufficialmente il primissimo teaser trailer e una splendida visual promozionale per Fall in Love, You False Angels. Si tratta dell’atteso adattamento animato basato sul fortunato manga romantico firmato da Coco Uzuki, la cui uscita sul piccolo schermo è programmata in Giappone per il 2027.

L’opera originale, serializzata sulla rivista Dessert di Kodansha e reduce dal debutto del settimo volume sul mercato nipponico, è ben nota anche nel nostro Paese grazie all’edizione italiana curata da J-POP Manga, che sta portando avanti la pubblicazione cartacea con grande cura. La serie segue le vicende di due studenti apparentemente impeccabili ma pronti a darsi battaglia in un sofisticato gioco di strategie sentimentali. Una commedia brillante e ricca di sfumature psicologiche che promette di ridefinire i canoni del genere rom-com grazie a una narrazione dinamica e a una fortissima chimica tra i protagonisti.

Questa nuova produzione rappresenta un tassello fondamentale per il futuro dello studio nipponico. La scelta di investire su una commedia romantica durante un anniversario così importante conferma la volontà della dirigenza di non fossilizzarsi sui soliti franchise, andando a intercettare quella fetta di pubblico che chiede storie più intime, mature e focalizzate sulle relazioni umane, senza però rinunciare all’altissima qualità visiva che ha reso celebre il brand in tutto il mondo.

Per quanto riguarda il comparto tecnico, MAPPA ha deciso di affidare la direzione dei lavori a un team di assoluto rilievo. La regia della serie sarà curata da Yasutomo Okamoto, mentre la composizione della struttura narrativa sarà gestita da Yohei Yamazaki. A completare la squadra di punta ci saranno Mariko Oka al character design e Takumi Hashimoto nel ruolo di art director. Questo annuncio dimostra come lo studio voglia diversificare ulteriormente il proprio catalogo, affiancando ai suoi storici e famosi blockbuster d’azione una commedia sentimentale dalle sfumature moderne che ha già conquistato una fetta enorme di lettori.