I Think I Turned My Childhood Friend Into a Girl: annunciato l’adattamento anime

I Think I Turned My Childhood Friend Into a Girl avrà un adattamento anime. L’annuncio è arrivato il 22 giugno 2026. Il manga è scritto e illustrato da Azusa Banjo e pubblicato da Ichijinsha sulla rivista online Comic Pool dal dicembre 2019. Conta attualmente 11 volumi tankobon.

Il titolo originale giapponese è Koisuru (Otome) no Tsukurikata. In inglese la serie è pubblicata da Seven Seas Entertainment. In Italia non è ancora disponibile un’edizione ufficiale.

La serie segue Kenshiro Mido, uno studente delle superiori appassionato di trucco e cosmetica che tiene nascosta questa passione. Quando il suo amico d’infanzia Hiura Mihate acconsente a farlo esercitare su di lui, il risultato ha un impatto emotivo inaspettato su entrambi. Hiura inizia a interessarsi al makeup e all’abbigliamento femminile, e i due si rendono conto di provare qualcosa l’uno per l’altro.

Si tratta di una commedia romantica che affronta temi di identità di genere e attrazione. La serie rientra nel genere otokonoko, ovvero storie incentrate su personaggi maschili con una presentazione femminile.

Il manga ha ricevuto ampi consensi nel corso degli anni. È stato nominato tre volte al Next Manga Award, nelle edizioni 2020, 2021 e 2022. Nel 2020 si è classificato al settimo posto nel sondaggio “Web Manga General Election” di Nippon Shuppan Hanbai, a cui hanno partecipato 813.000 votanti. Nel 2024 si è classificato al quarto posto nel sondaggio di AnimeJapan “Manga che vogliamo vedere animati”. La risposta del pubblico aveva spinto molti a ipotizzare un adattamento già da tempo. Su MangaForever avevamo già parlato di Fatti forza, Nakamura!, un altro manga che esplora con delicatezza temi simili legati all’identità e all’attrazione tra personaggi maschili.

Inoltre, il fumetto è nato originariamente come webcomic pubblicato sull’account X di Azusa Banjo il 26 dicembre 2019, sotto il titolo Osananajimi o Onnanoko ni Shiteshimatta Hanashi. Il post ha ricevuto oltre 120.000 like nel giro di poche settimane. Questo riscontro ha portato Ichijinsha a raccogliere la serie per la serializzazione regolare su Comic Pool, avviata il 21 febbraio 2020.

Al momento dell’annuncio non sono stati comunicati studio di produzione, staff, cast vocale e data di uscita. Ulteriori dettagli saranno divulgati nelle prossime settimane. Infine ricordiamo che la stagione estiva 2026 è già affollata di nuovi debutti, come My Stepmother and Stepsisters Aren’t Wicked, in onda dall’8 luglio 2026, e Go For It, Nakamura-kun!, già trasmesso nella stagione primaverile.