Crunchyroll svela il calendario primaverile degli anime in arrivo!

Crunchyroll ha annunciato ufficialmente il suo palinsesto delle nuove uscite e dei ritorni delle serie anime della stagione primaverile di quest’anno. Il 2026 si è rivelato un anno fantastico per gli anime finora, con la prima ondata di nuove uscite della programmazione invernale, che si sta per concludere con gli ultimi episodi. Quindi è tempo di dare un’occhiata a tutti i nuovi anime che saranno disponibili per la visione a partire dalla fine di marzo fino a tutto il mese di aprile, e tra questi ci sono alcuni grandi nomi.

Mentre il palinsesto anime della primavera 2026 inizia a prendere forma, Crunchyroll si prepara a rivelare la sua enorme lineup di nuove esclusive e altro ancora per la prossima stagione. Con oltre 40 anime già annunciati, e altri potenzialmente in arrivo nelle prossime settimane, Crunchyroll offrirà molti successi che i fan vorranno vedere in azione molto presto. Di seguito è possibile scoprire la programmazione primaverile del servizio di streaming.

28 marzo

Agents of the Four Seasons: Dance of Spring

31 marzo

The Food Diary of Miss Maid

The strongest job is apparently not a hero or sage, but an appraiser (provisional)!

1 aprile

Dorohedoro – Seconda stagione

Go For It, Nakamura-kun!

The Beginning After the End – Seconda stagione

Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon – Terza stagione

Classroom of the Elite 4th Season: Second Year, First Semester

2 aprile

Dr. Stone Science Future – Terza parte

3 aprile

That Time I Got Reincarnated as a Slime – Quarta Stagione

SNOWBALL EARTH

The Angel Next Door Spoils Me Rotten – Seconda stagione

4 aprile

Daemons of the Shadow Realm

NEEDY GIRL OVERDOSE

Welcome to Demon School, Iruma-kun! – Quarta stagione

Ascendance of a Bookworm: Adopted Daughter of an Archduke

Kusunoki’s Garden of Gods

Mistress Kanan is Devilishly Easy

5 aprile

One Piece: l’arco di Elbaph

GHOST CONCERT: missing songs

6 aprile

Witch Hat Atelier

LIAR GAME

An Observation Log of My Fiancée Who Calls Herself a Villainess

The Klutzy Class Monitor and the Girl with the Short Skirt

7 aprile

MARRIAGETOXIN

Eren the Southpaw

Even a Replica Can Fall in Love

I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class

8 aprile

Re:Zero -Starting Life in Another World – Quarta stagione

Rent-a-Girlfriend – Quinta stagione

Gals Can’t Be Kind to Otaku?!

9 aprile

A Hundred Scenes of AWAJIMA

Kujima: Why Sing, When You Can Warble?

The Warrior Princess and the Barbaric King

10 aprile

The Drops of God

Botan Kamiina Fully Blossoms When Drunk

12 aprile

Wistoria: Wand and Sword – Seconda stagione

14 aprile

I Want to End This Love Game

Per quanto riguarda le serie da tenere assolutamente d’occhio questa primavera su Crunchyroll, spiccano sicuramente titoli imperdibili come One Piece, Re:Zero – Starting Life in Another World, Dorohedoro, Wistoria: Wand and Sword e molti altri. Mentre tra le nuove uscite meritano una menzione Marriagetoxin, Daemons of the Shadow Realm, Go For It, Nakamura-kun! e altre ancora.