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Crunchyroll svela il calendario primaverile degli anime in arrivo!
Marco Strignano 25/03/2026
Crunchyroll ha annunciato ufficialmente il suo palinsesto delle nuove uscite e dei ritorni delle serie anime della stagione primaverile di quest’anno. Il 2026 si è rivelato un anno fantastico per gli anime finora, con la prima ondata di nuove uscite della programmazione invernale, che si sta per concludere con gli ultimi episodi. Quindi è tempo di dare un’occhiata a tutti i nuovi anime che saranno disponibili per la visione a partire dalla fine di marzo fino a tutto il mese di aprile, e tra questi ci sono alcuni grandi nomi.
Mentre il palinsesto anime della primavera 2026 inizia a prendere forma, Crunchyroll si prepara a rivelare la sua enorme lineup di nuove esclusive e altro ancora per la prossima stagione. Con oltre 40 anime già annunciati, e altri potenzialmente in arrivo nelle prossime settimane, Crunchyroll offrirà molti successi che i fan vorranno vedere in azione molto presto. Di seguito è possibile scoprire la programmazione primaverile del servizio di streaming.
28 marzo
- Agents of the Four Seasons: Dance of Spring
31 marzo
- The Food Diary of Miss Maid
- The strongest job is apparently not a hero or sage, but an appraiser (provisional)!
1 aprile
- Dorohedoro – Seconda stagione
- Go For It, Nakamura-kun!
- The Beginning After the End – Seconda stagione
- Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon – Terza stagione
- Classroom of the Elite 4th Season: Second Year, First Semester
2 aprile
- Dr. Stone Science Future – Terza parte
3 aprile
- That Time I Got Reincarnated as a Slime – Quarta Stagione
- SNOWBALL EARTH
- The Angel Next Door Spoils Me Rotten – Seconda stagione
4 aprile
- Daemons of the Shadow Realm
- NEEDY GIRL OVERDOSE
- Welcome to Demon School, Iruma-kun! – Quarta stagione
- Ascendance of a Bookworm: Adopted Daughter of an Archduke
- Kusunoki’s Garden of Gods
- Mistress Kanan is Devilishly Easy
5 aprile
- One Piece: l’arco di Elbaph
- GHOST CONCERT: missing songs
6 aprile
- Witch Hat Atelier
- LIAR GAME
- An Observation Log of My Fiancée Who Calls Herself a Villainess
- The Klutzy Class Monitor and the Girl with the Short Skirt
7 aprile
- MARRIAGETOXIN
- Eren the Southpaw
- Even a Replica Can Fall in Love
- I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class
8 aprile
- Re:Zero -Starting Life in Another World – Quarta stagione
- Rent-a-Girlfriend – Quinta stagione
- Gals Can’t Be Kind to Otaku?!
9 aprile
- A Hundred Scenes of AWAJIMA
- Kujima: Why Sing, When You Can Warble?
- The Warrior Princess and the Barbaric King
10 aprile
- The Drops of God
- Botan Kamiina Fully Blossoms When Drunk
12 aprile
- Wistoria: Wand and Sword – Seconda stagione
14 aprile
- I Want to End This Love Game
Per quanto riguarda le serie da tenere assolutamente d’occhio questa primavera su Crunchyroll, spiccano sicuramente titoli imperdibili come One Piece, Re:Zero – Starting Life in Another World, Dorohedoro, Wistoria: Wand and Sword e molti altri. Mentre tra le nuove uscite meritano una menzione Marriagetoxin, Daemons of the Shadow Realm, Go For It, Nakamura-kun! e altre ancora.