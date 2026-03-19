One Piece: Oda parla della sua influenza sulla serie live-action

La seconda stagione del live-action di One Piece ha finalmente fatto il suo atteso debutto su Netflix con la seconda stagione della serie live-action e Eiichiro Oda ha rivelato quanto abbia influenzato effettivamente la narrazione. La seconda stagione di One Piece ha sorpreso moltissimo i fan in termini di modifiche di alcuni di trama rispetto alla serie originale.

Tra i cambiamenti più significativi, rientra sicuramente l’introduzione anticipata di personaggi presentati molto più avanti nel manga, offrendo una prospettiva completamente nuova. E in occasione del podcast ufficiale di Netflix dedicato alla serie, Eiichiro Oda ha rivelato di non essere nella posizione di imporre le proprie preferenze sull’adattamento live-action.

Il mangaka ha affermato che lo staff ha fatto un lavoro fantastico nel dare vita alla storia. Il suo obiettivo non è imporre la sua preferenza sull’adattamento live-action, piuttosto vuole supportare la visione dei membri dello staff che hanno letto One Piece e aiutarli a realizzarla. La seconda stagione si addentra ancora di più nel bizzarro mondo di One Piece, e a quanto pare Oda aveva chiesto al team di concentrarsi maggiormente sugli elementi fantasy del franchise rispetto alla prima stagione.

Infatti nella prima stagione, il team ha lavorato principalmente sul lato umano dei personaggi, anziché sugli elementi fantasy più estremi. Con la seconda stagione, conoscendo quelli che sono gli eventi della Grand Line, Oda ha osservato che la serie doveva abituare i fan al tono fantasy della serie in modo da permettere a Rufy di affrontare gli avversari in modo plausibile. Dunque pare che Oda abbia avuto un ruolo determinante in molte delle scelte produttive della serie live-action, ma sembra che non abbia influenzato direttamente il modo in cui la storia viene effettivamente raccontata.

Tuttavia, questo è stato anche uno degli aspetti più apprezzati della serie live-action di One Piece. Questi riferimenti a eventi e personaggi futuri sono divertenti Easter Egg per i fan, che dimostrano come anche chi lavora dietro le quinte sia un grande appassionato del manga, e, con il proseguire della serie, probabilmente ne vedremo molti altri.