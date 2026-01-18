One Piece Live-Action: il nuovo trailer della Stagione 2 porta la ciurma nella Grand Line

Netflix ha finalmente pubblicato un nuovo trailer di One Piece: Into the Grand Line, e questa volta il messaggio è chiarissimo: il viaggio sta per diventare molto più duro. La seconda stagione della serie live-action debutterà il 10 marzo 2026, ma il filmato rilasciato in queste ore basta già a dare un’idea del salto di scala che attende Luffy e la sua ciurma. Nuovi nemici, mari più pericolosi e un mondo che inizia a mostrare davvero i denti.

Il trailer mette subito in chiaro che la Grand Line non è più un banco di prova. Si vedono scontri più duri, ambientazioni nuove e un’atmosfera decisamente più intensa rispetto alla prima stagione. Non è solo una questione di azione in più: si percepisce proprio un cambio di passo, con un viaggio che diventa meno leggero e molto più serio, esattamente come succede andando avanti nella storia originale di Oda.

Ritroviamo ovviamente i volti che abbiamo già conosciuto: Iñaki Godoy torna nei panni di Rufy, Mackenyu come Zoro, Emily Rudd nei panni di Nami, Jacob Romero nel ruolo di Usopp e Taz Skylar come Sanji. Ma il vero momento che molti stavano aspettando è l’arrivo di Chopper, interpretato da Mikaela Hoover. Vederlo finalmente entrare nella ciurma è uno di quei passaggi che, per chi conosce One Piece, ha un peso enorme.

La produzione resta affidata a Tomorrow Studios, con Oda sempre coinvolto come supervisore creativo, un elemento che continua a rassicurare i fan sulla direzione della serie. E mentre la seconda stagione si prepara al debutto, Netflix ha già confermato che una terza stagione è attualmente in lavorazione, segno evidente della fiducia riposta nel progetto.

La prima stagione, uscita il 31 agosto 2023, aveva diviso ma anche convinto una fetta enorme di pubblico, dimostrando che un live-action di One Piece poteva funzionare. Questo nuovo trailer sembra voler rispondere proprio a quella sfida: espandere l’universo, osare di più e spingere ancora oltre l’adattamento.

Se la Grand Line è davvero il banco di prova definitivo, la ciurma di Cappello di Paglia sembra pronta a salpare. E ora l’attesa per marzo 2026 è ufficialmente iniziata.