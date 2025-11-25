One Piece live-action: ufficialmente iniziate le riprese della stagione 3

Per i fan della serie live-action di One Piece targata Netflix, queste ultime ore hanno portato una notizia che ha immediatamente acceso l’entusiasmo: la produzione della Stagione 3 è ufficialmente partita. Senza perdere tempo, la ciurma di Cappello di Paglia è tornata sul set per continuare l’adattamento dell’amato manga di Eiichirō Oda, confermando che l’avventura televisiva è ben lontana dall’essere finita.

L’annuncio è arrivato insieme a un messaggio celebrativo rivolto ai fan, che sottolinea come i lavori dietro le quinte stiano crescendo di scala e ambizione. Nel frattempo, il pubblico sta già contando i giorni che mancano all’uscita della Stagione 2, prevista su Netflix per il 10 marzo. Una data importante, perché permetterà di scoprire il prossimo grande arco della storia proprio mentre la produzione della stagione successiva è in pieno movimento. Un tempismo perfetto per chi segue con passione sia l’evoluzione narrativa sia la progressione del progetto.

L’adattamento live-action, fin dal debutto della prima stagione, ha sorpreso molti spettatori: non solo per la cura nella costruzione del mondo di One Piece, ma anche per la capacità di mantenere intatto lo spirito della serie originale pur trasformandola in un prodotto televisivo moderno. La conferma dell’avvio dei lavori sulla terza stagione è quindi un segnale forte: Netflix continua a credere nel progetto e nella sua capacità di coinvolgere sia i fan storici sia chi si avvicina a questa storia per la prima volta.

Con il ritorno di Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd e Jacob Romero nei loro ruoli iconici, cresce la curiosità su quali nuovi personaggi vedremo entrare in scena e quali momenti cult del manga verranno portati sullo schermo. Anche se per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli sulla nuova stagione, l’avvio della produzione indica che non passerà troppo tempo prima che arrivino aggiornamenti più concreti.

Per il momento, ai fan non resta che prepararsi alla Stagione 2 e godersi l’idea che l’avventura stia già continuando dietro le quinte: la Rotta Maggiore è ancora lunga, e la ciurma è pronta a salpare di nuovo.