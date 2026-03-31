Mackenyu e Taz Skylar: un incontro tra una trazione e l’altra

A volte il primo incontro non va come te lo immagini, con grandi discorsi o momenti costruiti, ma in modo molto più spontaneo. È quello che è successo tra Mackenyu e Taz Skylar, conosciuti da molti rispettivamente per i ruoli di Zoro e Sanji, con quest’ultimo che ha raccontato un aneddoto piuttosto particolare legato al loro primo incontro di persona.

Secondo quanto raccontato da Taz, tutto è successo il giorno stesso in cui Mackenyu è arrivato. Era in ritardo, ma invece di prendersela con calma o sistemarsi prima, ha deciso di andare direttamente da lui per allenarsi. I due non si erano mai incontrati dal vivo prima, ma questo non ha cambiato molto la situazione. Mackenyu lo ha contattato chiedendogli semplicemente se avesse una sbarra per trazioni.

Taz gli ha detto di sì e lo ha invitato a passare. Una volta arrivato, Mackenyu gli ha spiegato che aveva provato a sistemare la sbarra d’attrazione a casa sua, ma non gli andava bene. Così ha iniziato subito ad allenarsi lì, senza troppi convenevoli.

La scena che ne è uscita è abbastanza surreale. Taz era al computer, impegnato nelle sue cose, mentre nella stessa casa Mackenyu si stava allenando insieme al suo trainer, Shinpei, facendo trazioni come se fosse la cosa più normale del mondo. Nessuna vera introduzione, nessun momento di “conoscenza”, si sono ritrovati direttamente così.

A un certo punto Taz è uscito per andare a correre, lasciandoli tranquillamente lì ad allenarsi. Quando è tornato, dopo un po’, erano ancora concentrati sulla sessione. Ed è proprio lì che ha capito che tra loro ci sarebbe stata una buona intesa, soprattutto per quanto riguarda l’allenamento.

Questa curiosa storia arriva proprio mentre entrambi sono impegnati nella produzione della terza stagione della serie live-action ispirata a One Piece, dopo che la seconda stagione è appena uscita. La serie, già molto seguita dai fan, continua a suscitare grande interesse grazie al cast e all’approccio realistico all’azione. Situazioni come questa mostrano quanto i protagonisti siano determinati e coinvolti, anche fuori dalle riprese, nel prepararsi fisicamente per i rispettivi ruoli.