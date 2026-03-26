The Punisher One Last Kill: tutto quello che sappiamo sullo speciale Disney+ di Frank Castle

Frank Castle torna. E stavolta non è uno special qualunque, è il pezzo che collegherà l’universo Marvel televisivo a quello cinematografico, in un momento in cui il Punisher è più centrale che mai nel MCU.

The Punisher: One Last Kill debutta su Disney+ il 12 maggio 2026. La notizia è già di per sé significativa. Inoltre, vale la pena notare che la data non è casuale: il finale di Daredevil: Born Again stagione 2 è stato spostato al 5 maggio proprio per fare spazio allo speciale, che arriva quindi una settimana dopo la conclusione della serie. Marvel, pare stia orchestrando tutto con precisione chirurgica.

Sul fronte della durata, lo speciale si preannuncia record. Con i suoi 60 minuti, One Last Kill diventa il Marvel Special Presentation più lungo mai realizzato, superando tutti i precedenti del formato, da Werewolf by Night in poi.

Quanto al cast, per ora Jon Bernthal è l’unico nome ufficialmente confermato nel ruolo di Frank Castle. Tuttavia, le foto dal set di New York, girate nell’estate 2025, hanno già rivelato qualcosa di interessante. In primo luogo, Jason R. Moore tornerà nei panni di Curtis Hoyle, l’amico di Frank e presenza fissa sin dai tempi della serie Netflix.

In secondo luogo, e qui viene il bello, le foto mostrano quello che sembra essere il ristorante della famiglia Gnucci il che suggerisce fortemente l’introduzione nell’MCU di Ma Gnucci, la matriarca criminale che nei fumetti giura vendetta contro il Punisher dopo che Frank uccide i suoi figli. Chi interpreterà il personaggio è ancora top secret.

Dal punto di vista narrativo, lo speciale servirà anche da ponte verso Spider-Man: Brand New Day, il film in uscita nell’estate 2026 dove Jon Bernthal riprenderà il ruolo. Tom Holland ha già definito il rapporto tra Spider-Man e il Punisher come esilarante, due personalità agli antipodi costrette a collaborare. Prima di arrivarci, però, Frank avrà i suoi conti da regolare.

Bernthal stesso ha promesso uno speciale senza compromessi. Niente Punisher annacquato, niente storia leggera. Solo Frank Castle in tutto il suo peso narrativo così come i fan meritano.

FONTE: Gamesradar