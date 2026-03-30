Tomb Raider: Sophie Turner si infortuna e le riprese si fermano

Brutta notizia per i fan che stavano aspettando la nuova incarnazione di Lara Croft. Le riprese della serie Tomb Raider di Prime Video hanno subito uno stop improvviso.

Sophie Turner ha riportato un infortunio durante la produzione e Amazon MGM Studios ha sospeso temporaneamente le riprese per permetterle di recuperare.

La nota ufficiale dello studio è cauta ma tranquillizzante. Amazon MGM descrive l’infortunio come minore e precisa che la pausa è temporanea, con la produzione pronta a riprendere non appena possibile. Durante lo stop, il cast tecnico continuerà a essere regolarmente retribuito. Secondo le fonti più ottimistiche, Turner potrebbe tornare sul set entro due settimane. Tuttavia, alcune voci tra i tecnici parlano di uno stop potenzialmente lungo fino a sei mesi, un divario che fa capire quanto la situazione sia ancora fluida.

L’infortunio, peraltro, arriva in un momento delicato. Turner aveva già rivelato di soffrire di un problema cronico alla schiena scoperto durante la preparazione atletica per il ruolo, che prevedeva otto ore di allenamento al giorno per cinque giorni a settimana a partire dal febbraio 2025.

Un regime durissimo, reso necessario da un personaggio che richiede un fisico da action star. Evidentemente, quel carico ha lasciato il segno.

Sul progetto in sé, invece, le aspettative restano altissime. La serie segna la prima volta in assoluto che il franchise di Tomb Raider approda in una produzione live-action seriale.

A guidare il tutto c’è Phoebe Waller-Bridge, la mente di Fleabag e Killing Eve nel ruolo di creatrice, sceneggiatrice e co-showrunner insieme a Chad Hodge. Inoltre, al fianco di Turner troviamo un cast di peso: Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Celia Imrie e Bill Paterson, tra gli altri.

Turner è la terza attrice a portare Lara Croft in live-action, dopo Angelina Jolie nel 2001 e Alicia Vikander nel 2018. Finora, le prime immagini ufficiali la mostravano convincente nel ruolo e il fatto che stia spingendo così forte sul fronte fisico è già di per sé un segnale positivo.

Per ora la serie non ha ancora una data di uscita confermata. Questo stop non aiuterà, ma la speranza è che si tratti davvero di una pausa breve.

Fonte: ScreenRant