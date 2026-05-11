The Ghost in the Shell: svelata la data d’uscita della nuova serie

Il mondo del cyberpunk sta per accogliere un nuovo, attesissimo tassello. Il prossimo 7 luglio 2026 segnerà il debutto del nuovo adattamento di “The Ghost in the Shell”, ispirato all’opera originale di Masamune Shirow. Insieme alla notizia, sono stati rilasciati il terzo trailer e una visual inedita che anticipano l’atmosfera della serie, proiettandoci direttamente in quel 2029 dove la tecnologia ha ormai ridisegnato i confini della società.

A guidare il progetto è lo studio Science SARU, realtà nota per il suo stile visionario e dinamico. La regia è stata affidata a Mokochan, al suo esordio come regista principale dopo le significative esperienze maturate in produzioni di successo come DanDaDan e The Heike Story. Insieme alla data di uscita, sono stati svelati i profili aggiornati dei membri della Sezione 9, tra cui l’iconica Motoko Kusanagi, Batou e Togusa, confermando inoltre il ritorno delle unità AI Fuchikoma, da sempre nel cuore degli appassionati della saga.

La trama ci riporta in un Giappone prossimo venturo, dove la rete globale avvolge ogni aspetto della vita umana e la distinzione tra organico e sintetico si fa sempre più labile. Al centro della narrazione vedremo la formazione della squadra d’élite guidata dalla Kusanagi, reclutata da Daisuke Aramaki per contrastare crimini informatici e cospirazioni internazionali. L’ombra che sovrasta l’intera indagine è quella del “Burattinaio”, il misterioso hacker le cui finalità metteranno alla prova non solo la sicurezza nazionale, ma l’essenza stessa della coscienza di Motoko.

Questa produzione si inserisce in un percorso iniziato nel lontano 1989 e consacrato dal capolavoro cinematografico di Mamoru Oshii del 1995. La distribuzione globale è stata affidata a Prime Video, un passo strategico che permetterà a questo cult di raggiungere contemporaneamente i veterani della Sezione 9 e un pubblico del tutto nuovo. Grazie a un comparto tecnico rinnovato e a una visione narrativa fresca, l’appuntamento di luglio si preannuncia come uno dei momenti più significativi per l’animazione sci-fi contemporanea.