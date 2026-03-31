The Ghost in the Shell: nuovo trailer e seconda visual in vista dell’uscita

Continuano ad arrivare aggiornamenti sul nuovo anime di The Ghost in the Shell. Sono stati rilasciati un secondo trailer e una nuova key visual, a pochi mesi dal debutto fissato per luglio 2026 su Prime Video. Con questo nuovo materiale si inizia a capire un po’ meglio che tipo di direzione voglia prendere la serie, anche se siamo ancora in una fase in cui non viene mostrato tutto.

Il nuovo trailer aggiunge qualcosa in più rispetto al primo, soprattutto a livello di ritmo e sensazioni generali. Non entra davvero nella trama, però lascia intuire il tipo di atmosfera che accompagnerà la serie, mantenendo elementi familiari ma con un’impronta un po’ più attuale. L’equilibrio tra azione e momenti più riflessivi sembra restare centrale, in linea con quello che ha sempre caratterizzato il franchise.

Alla guida del progetto troviamo Mokochan, qui al suo debutto come regista principale dopo aver lavorato come assistant director in Dandadan e aver partecipato ad altri progetti come Scott Pilgrim Takes Off e The Heike Story. La sceneggiatura è affidata a EnJoe Toh, mentre il character design è curato da Shuhei Handa.

L’animazione è realizzata da Science SARU, uno studio che negli ultimi anni si è fatto notare per uno stile riconoscibile e per la capacità di sperimentare, mantenendo però una forte identità visiva. Anche la componente musicale ha un ruolo importante, con Taisei Iwasaki alla direzione sonora insieme a Ryo Konishi e YUKI KANESAKA.

Il progetto parte dal manga di Masamune Shirow, uscito per la prima volta nel 1989. Da lì, Ghost in the Shell è cresciuto nel tempo con diversi adattamenti tra film e serie, diventando uno di quei titoli che vengono subito in mente quando si parla di cyberpunk e di storie legate al rapporto tra uomo e tecnologia.

Con l’uscita ormai fissata, questo nuovo trailer rappresenta un passo in più verso il debutto. Resta da vedere come verranno sviluppati questi elementi una volta che la serie sarà disponibile.