The Ghost in the Shell: il remake dello studio Science SARU arriva su Prime Video nel 2026

The Ghost in the Shell sta per tornare con un remake che sta già facendo discutere parecchio. L’opera di Masamune Shirow verrà adattata in una nuova serie animata prodotta da Science SARU e arriverà su Prime Video da luglio 2026. Già questo basterebbe per far salire l’hype, ma il fatto che dietro ci sia lo studio di DanDaDan rende il progetto ancora più interessante, perché parliamo di un team che non ha paura di sperimentare e di dare uno stile molto riconoscibile alle proprie produzioni.

Questo remake potrebbe funzionare benissimo sia per chi non ha mai visto Ghost in the Shell sia per chi lo segue da anni. Il lato cyberpunk è sempre uno dei punti forti della serie, con questo futuro super tecnologico che sembra affascinante ma anche un po’ inquietante. E poi ci sono i temi classici: identità, coscienza artificiale, cosa significa essere umani quando il corpo può essere sostituito dalla tecnologia. Sono argomenti che oggi sembrano quasi ancora più attuali rispetto a quando il manga è uscito, quindi sarà curioso vedere come verranno reinterpretati in chiave moderna.

In parallelo, il 2026 sarà un anno importante anche per i lettori italiani. A maggio 2026 arriverà anche la versione omnibus del manga originale pubblicata da Edizioni Star Comics, una notizia che farà felici soprattutto i collezionisti e chi preferisce leggere l’opera in un formato completo. È un’occasione perfetta per recuperare The Ghost in the Shell su carta, magari per la prima volta, o per rileggerlo in una nuova edizione più curata e compatta.

Tra il remake animato su Prime Video e la nuova edizione del manga, The Ghost in the Shell sembra pronto a tornare al centro dell’attenzione anche nel 2026. È una di quelle opere che non invecchiano mai davvero, perché ogni volta che la riprendi trovi qualcosa di nuovo da interpretare. Che tu sia un fan storico o uno spettatore curioso, potrebbe essere il momento perfetto per riscoprire questo classico della fantascienza giapponese.