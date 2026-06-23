You and I Are Polar Opposites: il nuovo trailer lancia la seconda stagione su Crunchyroll

Ci siamo quasi per il ritorno di una delle commedie scolastiche più amate degli ultimi tempi. La seconda stagione di You and I Are Polar Opposites sta per sbarcare in streaming e la produzione ha deciso di mostrare altri dettagli pubblicando un terzo trailer ufficiale. Grazie a questo nuovo video possiamo goderci un piccolo assaggio della sigla di chiusura, il brano intitolato “You are the one” cantato da Mega Shinnosuke. Manca davvero pochissimo per scoprire come andrà avanti la storia, i nuovi episodi usciranno il prossimo 5 luglio in esclusiva sulla piattaforma Crunchyroll.

Chi si troverà a passare dalle parti dell’Anime Expo 2026 potrà addirittura godersi un’anteprima unica. Il 3 luglio, presso il Peacock Theater, è infatti in programma un panel speciale intitolato “After Class Hijinks with Suzuki and Tani”. Sul palco saliranno i doppiatori Sayumi Suzushiro e Shogo Sakata, pronti a raccontare un sacco di aneddoti sul lavoro in studio, fare sessioni di doppiaggio dal vivo, ripercorrere i momenti più belli e mostrare in anteprima assoluta la primissima puntata di questo nuovo ciclo di episodi.

L’anime, basato sul famoso manga di Kocha Agasawa che è stato serializzato su Shonen Jump+ di Shueisha e ha superato la bellezza di un milione e mezzo di copie vendute in tutto il mondo, vanta le musiche del noto compositore tofubeats. Il progetto è animato dallo studio Lapintrack e diretto dal regista Takayoshi Nagatomo. La trama si concentra sulla bizzarra alchimia tra Suzuki, una liceale super energica che cerca sempre di seguire il gruppo per farsi accettare, e Tani, un ragazzo introverso e distaccato a cui non importa nulla di quello che pensano gli altri. La prima stagione, uscita a gennaio di quest’anno, aveva fatto innamorare il pubblico. Adesso i due protagonisti tornano per farci ridere ed emozionare ancora, mettendo in mostra tutte le paranoie, i dubbi e i momenti teneri tipici dei primi amori.