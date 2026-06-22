Chainsaw Man: arriva il nuovo trailer dell’Assassins Arc

Il palco del quindicesimo anniversario dello studio MAPPA ha regalato grandissime novità per una delle saghe più folli e amate degli ultimi anni. La casa di produzione giapponese ha infatti pubblicato il secondo teaser trailer ufficiale di Chainsaw Man – Assassins Arc, il nuovo attesissimo capitolo animato tratto dall’opera cartacea di Tatsuki Fujimoto. Questa nuova produzione si posizionerà come il seguito cronologico diretto del film cinematografico Reze Arc, portando sul piccolo schermo uno dei segmenti narrativi più frenetici, crudi e apprezzati dai lettori del fumetto originale.

Il breve video promozionale mostrato durante l’evento anticipa una situazione decisamente complicata per il giovane protagonista Denji. La sua identità segreta come ibrido è ormai di dominio pubblico, e questo lo trasformerà nel bersaglio principale di un folto gruppo di spietati sicari di livello internazionale, giunti da ogni parte del globo pur di catturarlo o farlo fuori. Oltre a mostrare i primi intensi sprazzi di quella che si preannuncia come una vera e propria caccia all’uomo, la clip ha introdotto ufficialmente diversi personaggi inediti che andranno ad arricchire il già bizzarro cast della serie. A garantire la continuità stilistica del progetto ci sarà lo storico staff guidato dal regista Tatsuya Yoshihara e dallo sceneggiatore Hiroshi Seko.

Le sorprese per gli appassionati non sono finite qui. MAPPA ha infatti colto l’occasione per annunciare lo sviluppo di un videogioco ufficiale di Chainsaw Man per dispositivi mobile. Per l’occasione è stato mostrato il filmato introduttivo del gioco, curato interamente dallo studio di animazione e accompagnato dalle note graffianti del brano ALL THE LYNCH!! ALL THE MINCE!!, firmato dalla celebre band rock Maximum the Hormone. Tra killer spietati pronti all’azione e nuovi progetti digitali in arrivo, il futuro del franchise si prospetta incredibilmente ricco di azione per tutti coloro che hanno amato fin dall’inizio lo stile sporco e anticonvenzionale di questa incredibile avventura dark fantasy.