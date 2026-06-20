Komi Can’t Communicate: pubblicato un capitolo speciale sulla vita universitaria

A volte i saluti nel mondo dei manga non sono definitivi, e i lettori di tutto il mondo hanno ricevuto un regalo tanto inaspettato quanto gradito. A pochi mesi dalla conclusione ufficiale della serie regolare, l’amatissimo universo di Komi Can’t Communicate, ideato e disegnato dal mangaka Tomohito Oda, è tornato sulle pagine della celebre rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan con un capitolo speciale del tutto inedito. La notizia ha riacceso immediatamente l’entusiasmo della community, rimasta orfana delle dolci vicende quotidiane dei protagonisti.

La storica serie manga, incentrata sulla timida Shoko Komi e sulla sua lunghissima ed emozionante missione per superare l’ansia sociale e stringere cento amicizie, si era ufficialmente conclusa all’inizio del 2025 dopo ben nove anni di grandissimo successo e una popolarissima trasposizione anime distribuita su Netflix. L’autore aveva salutato i fan con la fatidica cerimonia del diploma scolastico, lasciando intendere che il percorso di crescita della ragazza fosse ormai giunto a compimento. Tuttavia, questo nuovissimo frammento di storia appena uscito ha deciso di fare un emozionante balzo in avanti nel tempo, mostrando per la prima volta uno spaccato inedito della nuova vita universitaria di Komi e dell’immancabile compagno Hitohito Tadano.

La trama di questa breve ma significativa storia autoconclusiva si concentra proprio sulla loro quotidianità accademica. L’episodio mescola con grande naturalezza le classiche dinamiche comiche tipiche dell’opera a piccoli sprazzi di maturità, raccontando le piccole disavventure quotidiane di Tadano come studente del college e le buffe emergenze che si ritrova a gestire a distanza insieme a Komi e alle sue storiche amiche. Nonostante non ci siano conferme ufficiali riguardo a un vero e proprio sequel a lungo termine o a uno spin-off regolare, la pubblicazione di questo capitolo extra rappresenta una splendida parentesi che dimostra l’enorme affetto dell’autore verso le sue creature. Per i lettori appassionati, si tratta dell’occasione perfetta per ritrovare dei vecchi amici e scoprire come sta proseguendo il loro luminoso cammino verso il futuro.