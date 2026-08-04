The Ribbon Hero: trailer finale e cast per l’anime ispirato al manga di Osamu Tezuka

Mancano ormai solo pochi giorni al debutto globale de The Ribbon Hero, l’atteso lungometraggio animato firmato dallo studio di produzione OUTLINE e diretto dal regista Yuki Igarashi. Per accompagnare al meglio il conto alla rovescia in vista dell’uscita esclusiva sulla piattaforma Netflix, fissata per l’8 agosto, la produzione ha diffuso il trailer finale dell’opera che si va ad aggiungere alla visual ufficiale precedentemente rivelata e ai nomi dei nuovi doppiatori che andranno ad arricchire la squadra di lavoro.

Ispirato al celebre manga La principessa Zaffiro del maestro Osamu Tezuka, il film reinventa questa classica e amatissima saga in una veste narrativa del tutto moderna. La storia ruota attorno a Sapphire, principessa del regno perduto di Silverland, giunta nella terra di Goldland dopo aver perso ogni cosa a causa di una devastante calamità nota come Nergal. Proprio mentre la giovane protagonista sembra ritrovare un briciolo di speranza grazie al calore e alla gentilezza degli abitanti del posto, la medesima minaccia riaffiora per distruggere ciò che le resta. Decisa a non cedere mai più al dolore, la ragazza si rasciuga le lacrime, impugna la spada e sceglie di sfidare il proprio destino.

Oltre alla voce principale di Saya nel ruolo di Sapphire, il cast comprende Seiran Kobayashi, Koki Uchiyama e Mayumi Shintani. Tra le nuove aggiunte annunciate per la pellicola spiccano Yoshimasa Hosoya nei panni di Rock e la nota virtual YouTuber Mito Tsukino nel ruolo di Hecate. A completare la formazione troviamo inoltre Yusuke Tezuka, Lunlun, Debidebi Debiru e l’attore Haruhiko Jo, impegnato a dare la voce alla figura del Papa.

Il comparto visivo si preannuncia di primissimo ordine. Il character design originale è curato da Kei Mochizuki con la collaborazione di Mai Yoneyama, adattato per l’animazione da Issei Arakaki e affiancato dalla direzione artistica di Cedric Herole. Con una narrazione che promette un grande impatto visivo ed emotivo, questo adattamento punta a conquistare sia gli estimatori storici di Tezuka sia il pubblico delle nuove generazioni.