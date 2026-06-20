Dorohedoro: MAPPA rompe il silenzio e mostra il primo teaser speciale per la terza stagione

C’è un nuovo, importante aggiornamento per uno degli anime più folli e fuori dagli schemi in circolazione. Proprio durante la diretta per i quindici anni dello studio MAPPA, la casa di produzione ha mostrato una clip del tutto inedita sulla terza stagione di Dorohedoro. Questo brevissimo filmato si riallaccia in modo diretto al finale shock della seconda stagione, ricordando a tutti quanto sia sporco, assurdo e unico il mondo in cui è ambientata la serie.

Il video serve soprattutto a confermare che la macchina produttiva si è finalmente rimessa in moto e che i lavori dietro le quinte stanno andando avanti. Per adesso, comunque, lo staff ha preferito non sbilanciarsi troppo, tenendo ancora rigorosamente nascosta la data di uscita ufficiale del debutto in televisione. Bisogna ricordare che la prima storica stagione della serie aveva fatto il suo esordio nel corso del lontano 2020, mentre i successivi capitoli della seconda parte sono stati distribuiti in streaming su varie piattaforme a partire dallo scorso aprile, riaccendendo i riflettori su una narrazione decisamente violenta e fuori dai classici canoni commerciali.

A garantire la continuità e l’altissima qualità artistica del progetto ci sarà fortunatamente lo stesso affiatato team creativo che ha decretato il successo delle stagioni precedenti. La regia è infatti affidata nuovamente a Yuichiro Hayashi, affiancato da Hiroshi Seko alla composizione della serie e da Tomohiro Kishi al character design. La trama riprenderà le fila dell’intricata odissea di Caiman, l’uomo senza memoria dal volto di lucertola, che insieme alla sua inseparabile e fortissima compagna Nikaido continua a cercare la verità sulla propria identità originaria. Tra la spietata caccia all’uomo aperta dalla potente famiglia di stregoni guidata da En e i misteriosi piani dell’organizzazione dei Cross-Eyes, il brutale conflitto cittadino si appresta a sprofondare in un vortice di caos ancora più profondo, sanguinolento e del tutto imprevedibile per gli spettatori.