Jujutsu Kaisen 4 si mostra nel primo teaser trailer ufficiale di MAPPA

C’erano pochi dubbi sul fatto che l’evento per il quindicesimo anniversario dello studio MAPPA avrebbe regalato qualche bella sorpresa, ma la conferma arrivata il 19 giugno ha comunque lasciato il segno. La nota casa di produzione giapponese ha infatti rotto il silenzio sulla quarta stagione di Jujutsu Kaisen, mostrando al pubblico le primissime immagini promozionali di The Culling Game Part 2. Questo breve assaggio video toglie ogni dubbio sul futuro della serie. I nuovi episodi si trovano già in una fase avanzata di produzione e il pubblico si prepara a tornare nel vivo dell’azione di una delle serie più seguite negli ultimi anni.

L’adattamento del famosissimo manga scritto e disegnato da Gege Akutami sta per addentrarsi in uno dei blocchi narrativi più crudi, caotici e imprevedibili dell’intera saga. A livello di trama ci ritroveremo esattamente nel punto in cui si erano interrotte le scorse puntate, con il giovane Yuji Itadori e i suoi compagni stregoni rimasti in vita costretti a lottare all’interno del Girone dell’Eccidio. Si tratta di una vera e propria trappola mortale ideata dal malvagio Kenjaku per scatenare l’energia malefica su scala globale.

Anche se i canali ufficiali non hanno ancora rivelato una data di uscita definitiva per la messa in onda, questa clip è bastata a scatenare le prime teorie tra gli appassionati, ansiosi di rivedere le spettacolari animazioni dei combattimenti. Nell’attesa che vengano svelati ulteriori dettagli sui canali social, chiunque volesse fare un bel ripasso può trovare l’intera saga sulla piattaforma streaming Crunchyroll. Il catalogo include le prime tre stagioni e il film prequel Jujutsu Kaisen 0, ideali per riscoprire il tormentato percorso di Yuji da quando ha ingoiato il dito di Ryomen Sukuna. Lo studio MAPPA ha davanti a sé una sfida non da poco per mantenere gli standard qualitativi visti finora, ma le premesse per l’inizio di questo nuovo capitolo sembrano già ottime.