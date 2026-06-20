My Hero Academia compie 10 anni: un emozionante video celebra la storia di Deku

Il franchise di My Hero Academia, nato dalla prolifica mente del mangaka Kohei Horikoshi, ha appena tagliato il prestigioso traguardo del suo decimo anniversario dal debutto della serie televisiva. Per festeggiare questa ricorrenza insieme alla vastissima community globale, la produzione ha rilasciato un toccante video promozionale intitolato PLUS ULTRA MOVIE “You can be a Hero”. La clip è stata pubblicata in concomitanza con il celebre “Hero Day”, una giornata celebrativa istituita dai fan e dallo studio per ricordare lo storico scontro tra All Might e All For One trasmesso per la prima volta a metà giugno di qualche anno fa.

Il fulcro di questo emozionante filmato speciale ruota interamente attorno all’incredibile percorso di crescita personale compiuto dal giovane Izuku Midoriya. Gli spettatori possono così rivivere le tappe fondamentali del suo cammino per trasformarsi nel più grande eroe di sempre, a partire dal fatidico incontro d’infanzia con il Simbolo della Pace. Sulle note dell’iconico e intramontabile brano della colonna sonora You Say Run, il video mostra sequenze inedite realizzate da un team d’eccezione guidato dal character designer Yoshihiko Umakoshi, tornato appositamente per curare le nuove animazioni di questo progetto celebrativo.

Le sorprese per gli appassionati dell’opera non finiscono qui. Sulla piattaforma Crunchyroll è infatti disponibile lo speciale episodio No.170+1 “More”, un adattamento animato fedele di un capitolo extra scritto da Horikoshi e contenuto originariamente all’interno del volume quarantadue del manga. Gli eventi di questo corto si collocano temporalmente dopo la conclusione ufficiale della storia principale, mostrando i ragazzi della sezione 1-A ormai affermati nel mondo del lavoro come veri e propri eroi professionisti, mentre Deku ha intrapreso la carriera di insegnante presso il liceo della Yuei. Questo speciale pacchetto celebrativo rappresenta il perfetto omaggio a una saga che ha saputo ridefinire il genere supereroistico moderno, totalizzando oltre cento milioni di copie stampate in tutto il mondo dal suo debutto cartaceo.