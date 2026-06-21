Kiki – Consegne a domicilio: in arrivo la serie tv live-action della storia

Una delle storie più amate della letteratura per ragazzi e dell’immaginario pop globale sta per tornare con un progetto televisivo del tutto inedito. Il famosissimo romanzo Kiki – Consegne a domicilio di Eiko Kadono, che in Italia leggiamo grazie alla pubblicazione di Kappa Edizioni, diventerà infatti per la prima volta in assoluto una serie tv vera e propria con attori reali. Per mettere in piedi questa imponente macchina produttiva si sono uniti tre grandi nomi del settore attraverso una co-produzione internazionale: i britannici di BBC Studios Kids & Family insieme a Wheel in Motion, e il colosso editoriale giapponese Kadokawa.

A dire il vero, quando si sente questo titolo la mente vola subito al capolavoro animato che Hayao Miyazaki ha firmato nel lontano 1989 con lo Studio Ghibli, o magari al film live-action che il regista Takashi Shimizu ha diretto nei cinema nel 2014. Stavolta però scordiamoci le dinamiche del cinema. La formula si sposta sul piccolo schermo, una scelta strutturale che permetterà agli sceneggiatori di seguire le pagine dei libri originali con molta più calma e attenzione ai dettagli.

Al centro della storia c’è sempre lei, la streghetta tredicenne Kiki. Come vuole la tradizione del suo mondo, la ragazzina deve fare i bagagli e andarsene da casa per un anno di apprendistato solitario. Troverà la sua strada nella caratteristica città portuale di Koriko, dove avvierà la sua ditta di consegne volanti sulla scopa e farà un sacco di nuove amicizie. Questo primo arco narrativo verrà spalmato su dieci episodi da mezz’ora l’uno, prendendo spunto proprio dal primissimo volume della saga letteraria.

La sceneggiatura è stata affidata alle mani esperte di Irena Brignull, che in passato ha già scritto quel piccolo gioiello di Boxtrolls – Le scatole magiche. Perfino l’autrice del libro originale, Eiko Kadono, ha commentato la notizia dicendosi super elettrizzata per questo nuovo viaggio della sua Kiki, ammettendo che non vede l’ora di godersi lo spettacolo.