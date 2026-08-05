L’arte della Junji Ito Collection arriva in autunno con J-Pop Manga

In occasione del compleanno di Junji Ito, festeggiato lo scorso 31 luglio, l’editore J-Pop Manga ha lanciato una splendida notizia sui propri canali social, cogliendo di sorpresa tutti i lettori. Il prossimo autunno approderà sugli scaffali L’arte della Junji Ito Collection. Si tratta di un regalo in piena regola per chi da anni segue con devozione le vicende inquietanti e perturbanti del maestro del terrore giapponese.

L’opera apre finalmente le porte dei retroscena legati al celebre adattamento animato che ha portato sul piccolo schermo le sue storie più famose. Non ci troviamo di fronte a una fredda galleria di immagini da sfogliare rapidamente, ma a un percorso pratico dentro il lavoro quotidiano svolto dallo staff di animatori. Il volume raccoglie infatti un ricco materiale di lavorazione: bozzetti di studio, concept art mai visti prima e tavole preparatorie ricolme di dettagli del tutto inediti. È l’opportunità perfetta per capire come il tratto fitto, nero e spesso soffocante del manga originale sia stato rielaborato e adattato ai ritmi e ai movimenti dell’animazione televisiva.

Accanto alla parte visiva si inserisce un contenuto dal valore enorme per i lettori. Una lunga intervista doppia in cui Junji Ito dialoga direttamente con la regista Shinobu Tagashira. Durante la chiacchierata, i due svelano retroscena sulla produzione mai raccontati prima d’ora. Spiegano nel dettaglio le complesse difficoltà incontrate nel ridare vita a personaggi deformi o raccapriccianti, raccontando le scelte stilistiche adottate per preservare quella tensione psicologica costante che rende unico ogni singolo racconto del fumettista.

La notizia ha fatto subito il giro della rete, scatenando la curiosità dei collezionisti e degli amanti dell’animazione nipponica. Con l’arrivo della stagione autunnale ormai alle porte, questo volume targato J-Pop Manga si preannuncia come una lettura chiave per scoprire i segreti tecnici, le sfide di regia e le decisioni artistiche nascoste dietro la nascita di un piccolo culto dell’horror moderno.