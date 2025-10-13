Junji Ito torna con un cofanetto da brividi: in arrivo il “Junji Ito Selection Box” di Star Comics

Il maestro indiscusso dell’horror giapponese è pronto a farci tremare ancora. Junji Ito torna con una nuova, imperdibile uscita firmata Edizioni Star Comics: il Junji Ito Selection Box, un cofanetto da collezione che raccoglie tre dei suoi lavori più inquietanti e affascinanti.

All’interno troveremo Sensor, La Zona Fantasma e La Zona Fantasma Season 2 – Il Villaggio dell’Etere, tutti presentati in una variant cover esclusiva. Ogni volume è impreziosito da sottocover e sovraccoperte alternative, con pantoni metallizzati e dettagli lucidi che rendono il box un vero gioiello per gli appassionati. Un’edizione curata in ogni minimo dettaglio, perfetta per chi ama il tocco estetico tanto quanto le atmosfere disturbanti tipiche delle opere di Ito.

Ma non è tutto: La Zona Fantasma Season 2 – Il Villaggio dell’Etere sarà disponibile anche in versione regular, per chi preferisce la classica edizione singola. Questo nuovo capitolo propone quattro storie brevi completamente inedite, che promettono di trascinare i lettori nei mondi più oscuri e surreali della mente del maestro.

Il ritorno di Junji Ito rappresenta sempre un piccolo evento nel panorama manga: ogni sua opera è capace di combinare inquietudine, bellezza e riflessione in un modo unico, dove il confine tra realtà e incubo si fa sempre più sottile.

Il Junji Ito Selection Box e il nuovo volume de La Zona Fantasma Season 2 arriveranno il 25 novembre in fumetteria, libreria e negli store online. Un’occasione perfetta per riscoprire la genialità visiva e narrativa di uno degli autori più influenti dell’horror contemporaneo.

Che siate collezionisti o semplicemente amanti del brivido, questo box è una di quelle uscite che non possono mancare nella vostra libreria. Un cofanetto che non è solo una raccolta di storie, ma un vero e proprio tributo alla carriera di Junji Ito e alla sua capacità di trasformare la paura in arte. Ogni tavola, ogni dettaglio grafico e narrativo racconta la sua visione unica dell’orrore, fatta di tensione psicologica, mistero e bellezza inquietante.