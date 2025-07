Junji Ito: Crimson – Annunciata la nuova serie anime su Crunchyroll

È stato ufficialmente annunciato Junji Ito: Crimson, una nuova serie anime basata sulle opere del celebre maestro dell’horror. Il progetto sarà una serie antologica, proprio come Junji Ito Collection e Maniac, e arriverà in esclusiva su Crunchyroll, anche per il pubblico italiano. Il titolo, evocativo e minimale, promette di esplorare alcune delle storie più inquietanti dell’autore giapponese.

Un nome che è già garanzia

Quando si parla di Junji Ito, non servono troppe presentazioni. Le sue opere hanno segnato il panorama del manga horror, con racconti disturbanti, creature deformi e un senso di angoscia che si insinua pagina dopo pagina. Dopo le precedenti trasposizioni animate, l’annuncio di Crimson riaccende l’interesse per il suo universo narrativo, fatto di ossessioni, paure e realtà che scivolano nell’assurdo.

Un annuncio carico di mistero

Junji Ito: Crimson è stato presentato al Japan Expo 2025 come un adattamento dedicato alle opere incentrate sui “mostri“. Al momento non sono stati rivelati né il formato né una data d’uscita, e restano ignoti anche studio e staff. Il trailer diffuso ha però già riacceso l’interesse, lasciando sperare in un progetto più fedele e incisivo rispetto agli adattamenti passati.

Cosa aspettarsi dalla nuova serie

Anche se al momento non sono stati rivelati i titoli delle storie che verranno adattate, è probabile che la selezione si concentri su episodi brevi, caratteristici del formato antologico. Si tratta di racconti autoconclusivi, capaci in pochi minuti di costruire atmosfere opprimenti e twist memorabili. Un formato ideale per il tipo di orrore che Ito sa raccontare.

Un autore sempre più presente anche in Italia

In Italia, le opere di Junji Ito sono pubblicate principalmente da Edizioni BD e J-POP Manga, in eleganti volumi da collezione. Negli ultimi anni il suo nome è diventato sempre più familiare anche al di fuori della nicchia degli appassionati, grazie a ristampe curate, fiere dedicate e una maggiore attenzione verso il manga d’autore. L’arrivo di Crimson potrebbe consolidare ulteriormente questo interesse, offrendo un nuovo punto d’ingresso anche per chi non ha mai letto i suoi racconti.