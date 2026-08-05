Satoshi Kon e Mamoru Oshii: Planet Manga ripropone Opus e Seraphim

Planet Manga riporta sugli scaffali due capolavori imprescindibili firmati da figure che hanno segnato la storia dell’animazione giapponese. Con le nuove edizioni Ultimate Edition dedicate ad Opus e Seraphim 266613336Wings (qui potete visionare i dettagli e comprarlo se volete) , i lettori possono finalmente riscoprire l’eredità visiva e narrativa di maestri del calibro di Satoshi Kon e Mamoru Oshii. Si tratta di due volumi corposi che superano le seicento pagine complessive di puro talento grafico, pensati per chi desidera esplorare opere fondamentali della cultura del fumetto nipponico. Per l’occasione, la casa editrice offre al pubblico la possibilità di acquistare i volumi singolarmente oppure di recuperarli insieme all’interno di un elegante cofanetto da collezione.

Il primo volume, Opus Ultimate Edition, rappresenta un brillante e riuscito esempio di meta-fumetto nato dalla mente geniale di Satoshi Kon. La trama segue la paradossale vicenda di Chikara Nagai, un autore di manga che finisce misteriosamente catapultato proprio all’interno della storia che sta disegnando. Il protagonista si ritrova così a doversi muovere tra le tavole create dalla sua stessa penna, affrontando da vicino i desideri, le paure e i risentimenti dei personaggi per il tragico destino che ha scritto per loro. A completare l’opera vi sono approfondimenti e interviste inedite, perfette per comprendere il dietro le quinte di questo viaggio surreale.

Cambia completamente registro Seraphim 266613336Wings Ultimate Edition, nato dal lavoro a quattro mani tra Mamoru Oshii e lo stesso Kon. La storia trascina il lettore in uno scenario distopico e angosciante, dove la popolazione mondiale è ormai decimata da una strana piaga chiamata “malattia degli angeli”. Si tratta di un’avventura dalle tinte fosche, ricca di suggestioni visive e costruita attorno a complessi dilemmi morali su cosa significhi davvero lottare per la sopravvivenza quando ogni speranza sembra perduta.

Entrambe le edizioni sono già reperibili per l’acquisto sia nelle fumetterie e librerie fisiche, sia attraverso i principali store online. Un rientro molto atteso che permette ai vecchi appassionati e alle nuove generazioni di collezionare pagine di straordinaria caratura artistica.