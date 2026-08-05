Fairy Tail: Hiro Mashima conferma nuovi progetti dopo il ritorno del manga

Hiro Mashima è uno dei più rinomati mangaka di tutti i tempi, noto al pubblico per serie di successo come Fairy Tail. Quello che i lettori amano di Mashima è la sua passione così intensa da essere un lavoratore instancabile. A dimostrazione di questo ci sono i suoi numerosi one-shot. Chiaramente la sua opera più famosa è Fairy Tail, un fantasy d’azione che rimane la sua serie più popolare ancora oggi. Serializzato sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 2006 al 2017, ha anche vinto il prestigioso Kodansha Manga Award nella categoria Shonen nel 2009.

Mentre la storia principale si conclude con il ripristino della pace da parte dei maghi, il viaggio continua in una serie sequel, Fairy Tail: 100 Years Quest, la cui serializzazione è iniziata nel 2018. Si tratta di un manga sequel ufficiale scritto da Mashima e illustrato da Atsuo Ueda e oltre a questo, il franchise è tornato con un nuovo manga revival, Fairy Tail Re: FANTASIA, per commemorare il 20° anniversario.

Dopo il debutto del manga, l’account ufficiale X di Kodansha ha condiviso un video di Mashima che ringrazia i fan per il loro supporto negli ultimi due decenni. Nel video, Mashima ha anche confermato di essere al lavoro su altre serie divertenti oltre a Fairy Tail e ha incoraggiato i fan a continuare a supportarlo. Mashima è senza dubbio tra i mangaka più attivi del settore e raramente si prende una pausa dal lavoro su nuove serie. Sebbene il video non confermi nulla sui nuovi progetti a cui sta lavorando, è chiaro che molto presto i fan si imbatteranno in qualcosa di nuovo.

A differenza di 100 Years Quest, Mashima sta lavorando sia alla storia che alle illustrazioni di Fairy Tail Re: FANTASIA. La storia è incentrata sugli amati personaggi mentre si preparano per il Festival del Raccolto di Magnolia. Mentre tutti sono entusiasti per i festeggiamenti, la Parata di Fantasia riporta alla mente brutti ricordi per Laxus e suo nonno, il Maestro Makarov.

Il senso di colpa per aver tradito la gilda durante il festival è ancora vivo nella memoria di Laxus, dopodiché la storia si concentra sulla sua crescita personale. Cacciato di casa dal nonno dopo aver attaccato i membri della Gilda, ci ha messo molto tempo a tornare. La storia anticipa anche l’arrivo di un nuovo nemico, sebbene i dettagli non siano ancora stati rivelati. È confermato che il nuovo manga sarà una storia breve di nove capitoli, incentrata su uno dei personaggi più potenti della serie.