Jimoto Saiko!: lo studio MAPPA annuncia l’anime che debutterà in tutto il mondo su Netflix

Il palcoscenico della diretta per i quindici anni dello studio d’animazione MAPPA ha riservato uno spazio importante a un annuncio inaspettato, che promette di portare sugli schermi qualcosa di unico nel suo genere. La casa di produzione ha tolto i veli al progetto basato su Jimoto Saiko!, mostrando un primissimo trailer insieme alla locandina. La notizia ha fatto subito il giro del web soprattutto perché la serie arriverà in tutto il mondo direttamente sui cataloghi di Netflix, una mossa che garantirà fin da subito una visibilità enorme a questa bizzarra produzione.

Nato sui social dall’estro di Usagi, il manga è diventato un piccolo fenomeno, spingendo l’editore Saizusha a stamparlo in una raccolta che conta otto volumi. Dietro a un’estetica tenera e colorata, l’opera nasconde risvolti grotteschi. La trama segue un gruppo di ragazze di provincia che non si sono mai allontanate da casa. Nonostante affrontino situazioni assurde, violente o bizzarre, le giovani continuano a ripetere con orgoglio il loro motto: “Jimoto Saiko!”, ovvero “il mio paese natale è il migliore!”. Su X, l’autore Usagi ha espresso tutta la sua commozione, svelando un retroscena molto intimo: ha ringraziato i lettori e il suo editore, che lo salvò dalla bancarotta prestandogli un milione di yen di tasca propria nei momenti più bui, aggiungendo che questa svolta gli dà la speranza necessaria per portare il manga fino alla sua conclusione.

Per celebrare il debutto, lo studio ha rilasciato anche un video musicale sulle note del brano milk, eseguito dalla cantautrice aiko, grande appassionata dell’opera. La direzione del progetto è stata affidata al regista Tokio Igarashi, che lavorerà sulla sceneggiatura di Ryo Takada. Il character design sarà invece curato da Rio, con Naoki Takada alla direzione artistica. Con questo mix perfetto tra carineria estetica e atmosfere surreali, MAPPA punta a conquistare gli spettatori con un prodotto fuori dagli schemi.