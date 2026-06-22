Ranma 1/2: svelato il trailer ufficiale per l’attesa terza stagione

La diretta speciale organizzata per celebrare i quindici anni di attività dello studio MAPPA si sta rivelando una miniera d’oro assoluta per tutti gli amanti dell’animazione giapponese. Durante l’evento, la casa di produzione ha voluto fare un regalo enorme ai fan di un vero e proprio mito dei manga, mostrando il secondo trailer per la terza stagione del remake di Ranma 1/2. Le nuove puntate, proprio come i blocchi precedenti, si potranno vedere in streaming in tutto il mondo grazie all’esclusiva su Netflix.

Questo rifacimento moderno, che riprende da vicino la storica e famosissima opera creata da Rumiko Takahashi, continuerà a viaggiare sulla scia dell’ottimo successo ottenuto finora, dimostrando la forza di un franchise che ha cresciuto intere generazioni. Per mantenere la qualità alta e non cambiare lo stile, la squadra di lavoro dietro le quinte è rimasta la stessa. Alla regia troviamo di nuovo Konosuke Uda, che supervisionerà l’intero progetto lavorando a stretto contatto con i responsabili e i disegnatori dello studio MAPPA.

Al centro della storia ci saranno ancora una volta i pasticci e i bisticci quotidiani tra Ranma Saotome e Akane Tendo, due adolescenti costretti a fidanzarsi per via di un accordo preso dai loro padri, due stravaganti maestri di arti marziali decisi a unire le proprie scuole. Mandare avanti la baracca e andare d’accordo è già difficile di per sé, ma tutto diventa incontrollabile per colpa del segreto del protagonista. Se si bagna con l’acqua fredda si trasforma in una ragazza, mentre per tornare normale ha bisogno di una secchiata di acqua calda. Questa strana maledizione darà il via a un sacco di combattimenti ravvicinati, malintesi d’amore, battute divertenti e l’ingresso in scena di comprimari strambi, capaci di far ridere sia chi è cresciuto con la vecchia serie sia chi la scopre oggi per la prima volta.